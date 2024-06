Al Bosco delle Querce una serie di incontri di educazione cinofila

Al Bosco delle Querce di Seveso una serie di incontri di educazione cinofila dal titolo “Dog Civic Education”.

Al via un corso di educazione cinofila

Il Comune di Seveso, in collaborazione con l'ufficio Ecologia Ambiente e Bosco delle Querce, patrocina e sostiene "Dog Civic Education - Un cane educato è un cane felice", il progetto curato dall'educatrice cinofila Simona Donghi in collaborazione con Asilo Service for Pets di Mauro Lombardi. Gli incontri in programma si terranno nella sala conferenze del Bosco delle Querce in via Ada Negri a Seveso.

Quattro lezioni: si inizia martedì 18 giugno

Martedì 18 giugno - dalle 20.30 alle 22.30 - Come gestire l'arrivo di un cucciolo o di un cane adottato; descrizione e spiegazione degli strumenti di gestione; come trasportare il cane in sicurezza; diritti e doveri di un buon proprietario e buon senso. Abituazione alla museruola, calma e autocontrollo, comunicazione verbale e non verbale; manipolazione; Il gioco come strumento educativo; come comportarsi in presenza di altri cani e persone; Il ruolo del dogsitter.

Martedì 25 giugno - dalle 20.30 alle 22.30 - Con la partecipazione del medico veterinario Antonietta Bevilacqua Malattie trasmissione cane-uomo e cane-cane; quali sono i pericoli durante la passeggiata nelle varie stagioni; come pulire occhi e orecchie; come togliere una zecca; come dare i farmaci, importanza delle vaccinazioni; cenni sull'alimentazione; piante e alimenti pericolosi; colpo di calore e ipotermia/congelamento, le fasi di vita del cane, da cucciolo ad anziano; maturità sessuale nel maschio e nella femmina.

Venerdì 5 luglio - dalle 20.30 alle 22.30 - Il cane e i suoi sensi; gestione delle risorse; la socializzazione e le attitudini di razza; accenni di educazione di base, lettura e comprensione del cane, come rendere l’uscita piacevole e appagante; accenni: attività olfattive, mobility dog, rally obedience, problem solving.

Domenica 7 luglio - dalle 10.00 alle 12.00 - incontro all’ingresso della sala conferenze - Passeggiata educativa come comportarsi nel contesto urbano; gestione del cane in luoghi pubblici;

gestione sul passaggio di auto, moto, bici, persone e cani; attraversamento pedonale; prove di attività sportive quali mobility dog e rally obedience.

Partecipazione gratuita, ecco come iscriversi

Per info e iscrizioni 3934082452 - donghi.simona@gmail.com. La partecipazione è gratuita. Verranno raccolte pappe da destinare alle colonie feline.