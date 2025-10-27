Al Centro Il Girasole tante le attività in programma

Per i frequentatori del centro ricreativo novembre sarà un mese ricco di attività, tra iniziative già collaudate e novità.

Novembre si prospetta ricco di iniziative per il Centro ricreativo Il Girasole di Desio: gli ospiti parteciperanno alle tante attività organizzate dagli educatori, tra creatività e balli.

Gli appuntamenti di novembre

Il Centro si prepara per il prossimo mese di novembre: sono in arrivo i laboratori creativi in vista del Natale, che si terranno ogni lunedì e prevedono la creazione di decorazioni per decorare il Centro durante le festività.

Proseguono inoltre ogni martedì le prove del laboratorio teatrale: gli ospiti sono impegnati nella costruzione di uno spettacolo teatrale che andrà in scena proprio a Natale, l’impegno continua di settimana in settimana.

L’intervento del Gruppo Micologico

Atteso anche il secondo appuntamento con il Gruppo Micologico Bresadola dopo il successo della conferenza tenuta il 16 ottobre dal presidente, Renato Merati, che ha illustrato ai presenti le caratteristiche degli alberi:

“Non ce lo aspettavamo ma la conferenza di Merati è stata molto apprezzata, tanto che aspettiamo il gruppo anche per il 20 novembre. In quell’occasione esporranno le diverse tipologie di funghi”, hanno spiegato dal Centro.

Le attività di ottobre

Anche il mese scorso è stato ricco di attività: ottobre si è aperto con la tanto attesa festa dei nonni, con due giorni in compagnia: il primo ottobre i frequentatori del Centro hanno pranzato in compagnia, mentre il giorno dopo hanno ricevuto la visita dei piccoli alunni della scuola dell’infanzia Sacro Cuore. I bambini e gli ospiti hanno costruito insieme degli aquiloni, guidati dagli educatori.

Il caffè letterario

L’ultima novità arrivata a Il Girasole è stato il primo appuntamento del Caffè Letterario, tenuto dalla poetessa Giusy Guarino:

“Guarino ha recitato alcune delle sue poesie, che sono state poi discusse – hanno spiegato dal Centro – Anche questa iniziativa è piaciuta molto e contiamo di ripeterla”, hanno concluso.