Taglio del nastro, al Centro sportivo comunale Mario Vaghi di Cesano Maderno, per i due campi da padel (omologati per i campionati D, C e B) aperti nei mesi scorsi dall’Associazione Tennis Cesano che storicamente gestisce l’impianto tennistico e che gestirà i campi rossi anche per i prossimi 15 anni.

Al centro sportivo comunale arriva anche il padel

Il sindaco Gianpiero Bocca, affiancato da diversi assessori e consiglieri comunali di maggioranza, ha rivendicato con orgoglio il risultato dell’operazione e si è tolto qualche sassolino dalla scarpa: “Si chiude oggi un percorso iniziato qualche anno fa, in vista del rinnovo della convenzione con l’Associazione Tennis Cesano, che è la prova di quello che si può fare quando la volontà politica è manifesta. Io, la Giunta e i consiglieri di maggioranza ci abbiamo sempre creduto e abbiamo difeso con i denti il progetto del Tennis Cesano, concentrandoci sull’obiettivo finale e mettendo da parte i dubbi e le perplessità sollevati da altri in Aula”.

La votazione in Consiglio comunale

Il riferimento è chiaro. In Consiglio comunale, l’assegnazione della gestione dell’impianto all’Associazione Tennis aveva ottenuto solo i voti della maggioranza: se la Lega non aveva partecipato al voto, Con Bosio per Cesano, Forza Italia e Fratelli d’Italia avevano votato contro dopo avere espresso più di una perplessità sull’operazione. La delibera consiliare aveva chiuso un cerchio aperto nel giugno 2023.

“E’ un’opera a cui tenevamo tantissimo e che dà un valore aggiunto al nostro Circolo – ha detto per l’Associazione Tennis il vicepresidente Pietro Bertocchi ringraziando l’Amministrazione comunale – Anche per l’effetto Sinner, abbiamo 150 bambini alla scuola di avviamento, altrettanti adulti e settanta agonisti: se avessimo otto campi da tennis li riempiremmo tutti”.

Centro sportivo fiore all’occhiello

I due campi da padel arricchiscono l’offerta di un Centro sportivo che per l’assessora allo Sport, Rosanna Arnaboldi, “è il fiore all’occhiello della nostra città”. L’assessora ha ricordato anche che la convenzione sottoscritta con Il Tennis Cesano prevede progetti “di inclusività sociale che presto svilupperemo con l’assessora Cinzia Battaglia“.

Per l’occasione, il sindaco Bocca, che dopo il taglio del nastro si è divertito a sfidare le assessore in coppia con il vicesindaco Francesco Romeo, ha ricevuto in dono dal presidente Alexander Furini una racchetta personalizzata con lo stemma del Comune.