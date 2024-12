E' stato attivato un "Punto Viola" al Mima Bar Pub del Centro sportivo di Usmate Velate per aiutare persone maltrattate o che si sentono in pericolo. Il progetto promosso da "DonneXStrada" ha come fine la creazione di luoghi sicuri per le persone.

Al Centro sportivo un "Punto Viola" per le vittime di violenza

Per luoghi sicuri si intende qualsiasi esercizio commerciale aperto a pubblico, sensibilizzato e formato contro la violenza di genere e per la sicurezza in strada delle persone. L’obiettivo generale è quello di attivare il singolo cittadino nel contrastare la violenza partendo proprio dal territorio e dalla costruzione di una rete che possa sostenere le vittime. Un "Punto Viola" è quindi un luogo di riferimento nel territorio, che ha la sensibilità e gli strumenti per accogliere la persona nelle diverse situazioni di difficoltà.

Il progetto di "DonneXStrada"

Il progetto prevede la selezione, la sensibilizzazione e la formazione, svolta dai professionisti del team legale e psicologico. Collaborare con "DonneXStrada" significa fare qualcosa di concreto per contrastare la violenza di genere, migliorare la sicurezza in strada delle donne e garantire il benessere delle persone:

"Questo progetto è una risposta concreta da parte della nostra amministrazione - ha detto l’assessore alla Cultura Chiara Maggiolini - per aiutare e dare un primo riferimento alle persone che subiscono una qualsiasi forma di violenza fisica, verbale o psicologica. Il personale del bar ha seguito un corso di formazione con una psicologa e un’ avvocata proprio per imparare ad accogliere le persone in diverse situazioni di difficoltà ed essere pronti a prestare un “primo intervento”. Sono stati esposti anche dei materiali per indicare quale sono le cose da fare quando si è vittime di maltrattamenti, come il numero nazionale antiviolenza 1522- La scelta dell’esercizio pubblico non è casuale, è stato selezionato il "Mima" perché, è frequentato ogni giorno da un grande numero di persone di tutte le età: dagli atleti e dalle famiglie legate alle società sportive ai semplici clienti. Inoltre, è aperto anche la sera fino a tardi, offrendo un punto di riferimento in orari particolarmente delicati per la sicurezza delle donne"

L'impegno dell'Amministrazione

L’Amministrazione comunale ormai da anni proprio per tutelare le donne maltrattate collabora con la Rete Artemide e in sinergia con la Rete Viola attraverso Offertasociale. Lo sportello territoriale si trova a Vimercate per tutta l’area della Brianza Est: