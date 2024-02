Al cimitero di Limbiate una folla in preghiera per Luca Attanasio. Le commemorazioni di oggi, giovedì 22 febbraio, a tre anni dall'omicidio dell'ambasciatore

Preghiera al cimitero

Al cimitero maggiore di Limbiate, una folla commossa sotto la pioggia battente si unita in preghiera a don Valerio Brambilla, alle istituzioni, ai famigliari e agli amici di Luca Attanasio. Il momento di raccoglimento ha aperto le commemorazioni di oggi, giovedì 22 febbraio, della scomparsa dell'ambasciatore ucciso in un agguato in Congo tre anni fa insieme al carabiniere Vittorio Iacovacci e all'autista Mustapha Milambo.

La lettera del giovane Luca

Davanti al monumento funebre del diplomatico di Limbiate si sono ritrovati il sindaco Antonio Romeo, assessori e consiglieri comunali di Limbiate, sindaci dei Comuni della zona, il presidente della provincia di Monza e Brianza Luca Santambrogio, rappresentanti di Rete Limbiate e di varie associazioni della zona, amici e parenti del diplomatico. Durante la commemorazione il parroco don Valerio ha letto un passo di una lettera del dicembre 2000 che il giovane Luca Attanasio scrisse a se stesso durante un ritiro di Avvento intitolata "Il cristiano si sente".

Ecco uno stralcio della lettera:

Ama, perché tutto ciò che fai per puro amore, con cuore disinteressato è sicuramente giusto. Ama senza riserve, dando il meglio di te. Dio ama e non giudica, legge il tuo amore dalle labbra del tuo cuore, impara a parlare d'amore, impara ad ascoltare anzitutto, questo è il primo passo

Don Valerio e il papà dell'ambasciatore, Salvatore Attanasio, hanno ricordato quando sia importante e viva l'eredità di Luca, il suo esempio che è un seme che continua a germogliare e a dare frutti.

Le altre iniziative

Luca Attanasio sarà ricordato a Limbiate con altre iniziative in programma oggi:

Alle 18 - Sagrato Chiesa San Giorgio Martire

“Un pensiero per Luca” (a cura del Gruppo Sportivo Oratorio San Giorgio)

Letture e lancio di palloncini con cui voleranno i pensieri dedicati a Luca

Alle 18.30 – Chiesa San Giorgio Martire

S. Messa in ricordo di Luca. Celebra S.E. Cardinale Francesco Coccopalmerio

Fino al 25 febbraio

“Luca … uno di noi” – Concorso artistico a tema dedicato alla figura dell’Ambasciatore

Promosso da Circolo ACLI Limbiate, Artisti… in corso e Rete Limbiate.

Mostra espositiva delle opere: dal 19 al 25 febbraio. Cerimonia di premiazione: domenica 25 febbraio, ore 16.30 (Aula consiliare di Villa Mella, via Dante 38)