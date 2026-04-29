Nel cimitero capoluogo di Cesano Maderno sono stati completati i lavori per la realizzazione di 77 tombe di famiglia a due posti, per un totale di 154 loculi.

Al cimitero maggiore un nuovo campo da 77 tombe di famiglia

Ne danno notizia Assp, la partecipata del Comune che in città gestisce anche i due camposanti, e l’Amministrazione comunale. I lavori, che sono stati terminati ad aprile, sono stati realizzati proprio da Assp, che ha curato anche le aiuole perimetrali, i camminamenti interni e la piantumazione di cespugli e alberelli. L’aiuola centrale, infine, è stata rifinita con un manufatto a pianta circolare decorato con inserti a verde.

I lavori eseguiti negli ultimi anni

Gli interventi effettuati da Assp vanno ad inserirsi in un più ampio programma di lavori realizzati in questi ultimi anni:

– la ristrutturazione del seminterrato dei colombari zona 3 nel cimitero capoluogo che era interessato da problematiche di infiltrazione d’acqua e rifacimento della pavimentazione in marmo della rampa sinistra di scale, datata e poco sicura, per l’accesso al seminterrato stesso;

– la manutenzione straordinaria di tratti di pavimentazione di entrambi i cimiteri, con il ripristino degli avvallamenti;

– la realizzazione di un nuovo blocco di 49 ossari inseriti nel corpo di collegamento tra i colombari delle zone 3 e 7 del cimitero capoluogo.

I lavori in corso di realizzazione

Sono in corso di realizzazione altri interventi, con conclusione prevista entro l’anno, tra cui la costruzione di un nuovo blocco di 104 colombari e 120 nuovi ossari al cimitero di Cassina Savina, per garantire il fabbisogno previsto dal piano cimiteriale per i prossimi anni, e la costruzione di 88 ossari nel blocco dei colombari zona 3 del cimitero capoluogo.

Assp, infine, ha affidato un apposito incarico a un professionista specializzato per la progettazione, al cimitero di Cassina Savina, di uno spazio separato

destinato alla sepoltura di persone che professano un culto diverso da quello cattolico.

Tutti interventi realizzati per assicurare “il decoro, la pulizia, la sicurezza e la corretta manutenzione dei cimiteri” e per “garantire ai cittadini un servizio dignitoso assicurando la massima continuità operativa”.