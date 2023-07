Al cimitero nuovo di Desio prevista per fine mese la conclusione dei lavori per il campo islamico, dopo lo stop dovuto alle cattive condizioni meteorologiche. Non è una novità l’idea di realizzare un’area dedicata a confessioni diverse da quella cattolica, ma fino a oggi nessuno l’aveva concretizzata.

Al cimitero nuovo quasi pronta l’area destinata alla sepoltura dei defunti di fede islamica

La richiesta era stata avanzata dalla comunità pakistana ed era stata sottoscritta una convenzione con l’associazione Minhaj ul Quran.

«Fin dalla sua costruzione negli anni ‘90 nel cimitero è previsto che vi sia una porzione per accogliere un’area acattolica – ha spiegato l’assessore ai Servizi cimiteriali, Andrea Villa - All’interno degli spazi comuni del cimitero nuovo è stata prevista dalla passata Amministrazione l’individuazione di una zona per le sepolture delle persone di religione islamica. L’iter procedurale per questa realizzazione è stato impostato dalla vecchia Giunta che, però, non è mai stata in grado di far partire i lavori, che sono iniziati alla fine di aprile. Hanno però subito una prima battuta d’arresto per le condizioni meteorologiche».

A chiedere un aggiornamento era stato il consigliere di Desio Viva, Francesco Pasquali. Nel suo intervento in Consiglio comunale aveva anche ricordato che tra i lavori al cimitero nuovo l’Amministrazione aveva annunciato, ancora a settembre dello scorso anno, l’avvio del rifacimento dei campi comuni, «fermo per problematiche nel reperimento dei materiali, in particolare dei marmi».

In realtà il vicesindaco ha affermato che

«i campi comuni sono al momento sospesi perché c’è ancora la disponibilità di diciotto tombe. E’ previsto però di continuare i lavori di sistemazione dell’area, creando altri 40 posti, ma occorre una riflessione – ha aggiunto Villa - Oggi, essendo aumentato il numero di persone che vengono cremate, la richiesta è rivolta agli ossari dove possono essere tumulate le urne cinerarie. Attualmente ne abbiamo a disposizione più di una settantina e dovrebbero essere necessari per soddisfare il fabbisogno dell’anno in corso. Ci sono diverse ipotesi circa la realizzazione di nuovi ossari: una prende in considerazione il cimitero nuovo che vedrebbe la realizzazione di 130 unità, l’altra invece riguarda il cimitero vecchio, e prevede la riqualificazione della stecca che si trova di fianco all’ufficio del custode che ha concessioni vecchie anche di 90 anni. In questo caso la riqualificazione consentirebbe di arrivare ad avere a disposizione fino a circa 150 ossari, ottimizzando la superficie a disposizione che in questo caso consentirebbe la creazione di più unità rispetto alle attuali».

Le priorità

Nel corso dell’ultima assemblea dei soci di Gsd (Gestione Servizi Desio, la società pubblica che ha in carico i cimiteri), intanto, è stato dato mandato all’amministratore unico di procedere con le seguenti priorità: la costruzione di loculi e ossari (previa verifica di disponibilità e delle domande degli utenti), il recupero delle cappelle gentilizie, la ristrutturazione della camera mortuaria e gli interventi per la sicurezza dei cimiteri.