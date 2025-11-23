Divieto di parcheggio, e anche di fermata, dal tramonto all’alba e nei fine settimana. Sta per arrivare l’atteso, e richiesto a gran voce, giro di vite nell’enorme area di sosta del centro direzionale Colleoni e nelle zone limitrofe ad Agrate Brianza. Una decisione assunta dall’Amministrazione comunale nel tentativo di mettere fine al fenomeno degli appuntamenti a sfondo sessuale e in particolare dello scambismo.

Al «Colleoni» scatta il divieto di fermata dal tramonto all’alba

Come noto, infatti, il parcheggio e le vie circostanti sono da anni, in particolare dopo il calar del sole, un punto di incontro e ritrovo di chi è in cerca di trasgressione. Una situazione di degrado che ha spinto più volte i residenti della zona a protestare. Recente anche l’avvio di una raccolta firme da parte di una giovane che aveva anche lamentato di essere stata seguita da alcuni malintenzionati in auto fin sotto casa.

Nelle scorse settimane Polizia locale e Carabinieri hanno organizzato anche una serie di controlli a tappeto nel parcheggio e nel grande parco comunale adiacente, anche con mezzi civetta e personale in borghese senza rilevare per la verità situazioni di particolare gravità

Ora, il provvedimento dell’Amministrazione, che entrerà in vigore nei prossimi giorni non appena in Comune arriveranno le decine di cartelli di divieto di sosta e fermata. Intervento che in realtà estende a tutta l’area del centro direzionale e alle vie che la delimitano quanto deciso alcuni anni fa quando il divieto era stato introdotto per la porzione di parcheggio che si affaccia verso la tangenziale.

«Il divieto di fermata varrà dal lunedì al venerdì, dalle 22 fino alla mattina successiva, e per tutto il fine settimana – ha spiegato il sindaco Simone Sironi – Naturalmente con tutte le esenzioni del caso per i veicoli di coloro che lavorano, anche la sera e il sabato e la domenica, nel centro direzionale – In questo modo i conducenti dei veicoli che si fermeranno, anche solo per pochi istanti all’interno del parcheggio, negli orari di divieto, potranno essere sanzionati».

Presto altri interventi

Nel frattempo il Comune sta mettendo in cantiere, bilancio permettendo, altri interventi. In particolare il rifacimento della recinzione del parco comunale adiacente al centro direzionale, per arginare le incursioni notturne, il potenziamento dell’illuminazione pubblica e la posa di alcune telecamere collegate alla videosorveglianza comunale.