Al concorso Miss Nonna 2024 premiata anche una 55enne di Besana

C'è anche una 55enne di Besana in Brianza tra le tante nonne che lo scorso fine settimana, hanno partecipato alla ventesima edizione di "Miss Nonna", il primo concorso nazionale dedicato alle nonne di tutte le età.

Si chiama Giusy Nespoli, ha 55 anni e di professione è contabile, la nonna di Besana che al termine del concorso si è aggiudicata la fascia di Miss Nonna Radiosa. Giusy, che è mamma di Alice e Marco e nonna di Edoardo di due anni, faceva parte delle 25 finaliste del concorso, provenienti da tutta Italia.

47 anni la più giovane, 75 la nonna più grande in gara, tutte hanno sfilato in passerella in abiti eleganti e si sono sfidate in varie prove di abilità come cantare, ballare, recitare una poesia, cimentarsi in prove creative o sportive, per aggiudicarsi il titolo di Miss 2024.

Titolo che è stato vinto da Monica Vallerino, 59 anni, vocal coach di Genova, sposata da 32 con Marco e mamma di Elisa e Matteo di 31 e 36a nni nonché nona di Emanuale di 4 anni. Monica è una bellissima donna, solare, elegante e molto dolce, ha conquistato il pubblico e la giuria, proponendo il bellissimo brano “Beautiful that way” di Noa, colonna sonora del film “la Vita è bella”.

Tutte le premiate

Tutte le altre fasce assegnate:

-MISS NONNA DAMIGELLA D’ONORE: Maria Grazia Ragusa, 47 anni, oss, di Budoia (Pordenone), mamma di Letizia e Federica, di 30 e 28 anni e nonna di Alyson, Tommaso ed Emily, di 6, 2 ed 1 anno;

-MISS NONNA ELEGANZA: Patrizia Verlicchi, 67 anni, operatrice olistica, di Mezzano (Ravenna), mamma di Manuel e Michel e nonna di Nathan.

-MISS NONNA FASHION: Irina Sanotskaya, 49 anni, onicotecnica, di Quiliano (Savona), mamma di Alessio, Monica ed Adriano, di 33, 13 e 9 anni e nonna di Matteo di 7 anni;

-MISS NONNA DOLCEZZA: Rosa Stringano, 56 anni, casalinga, di Modugno (Bari), mamma di Nancy e Sharon, di 38 e 20 anni e nonna di Gaia e Lorenne, di 17 e 2 anni;

-MISS NONNA GLAMOUR: Maria Eugenia Comini, 53 anni, avvocato, di Badia Polesine (Rovigo), mamma di Tiana di 29 anni e nonna di Victor di 7 anni e della neonata da appena 2 giorni, Nicole.

-MISS NONNA SPORTIVA: Elena Mauri, 58 anni, personal trainer, di Torino, mamma di Greta di 32 anni e nonna di Romeo di 2 anni e mezzo;

-MISS NONNA SPRINT: Lara Radko, 52 anni, casalinga, di Ospitaletto (Brescia), mamma di Yana ed Erik, di 29 e 19 anni e nonna di Angelica;

-MISS NONNA SOLARE: Antonella Vitiello, 53 anni, estetista, di Viareggio (Lucca), mamma di Valentina, Gelsomina e Salvatore, di 31, 26 e 9 anni e nonna di Lian e Yuri di 5 ed 1 anno;

-MISS NONNA ROMANTICA: Paola Buia, 66 anni, commerciante, di Abano Terme (Padova), mamma di Fabio di 39 anni e nonna di Meyssa e Zayna, di 8 e 3 anni;

-MISS NONNA SORRISO: Anna Mammoliti, 52 anni, operaia, di Rosignano Solvay (Livorno), mamma di Vanessa di 32 anni e nonna di Cristian di 7 mesi;

-MISS NONNA SPONSOR TOP: Sabrina Revolon, 49 anni, casalinga, di Bessica di Loria (Treviso), mamma di Asia, Aurora ed Andrea, di 28, 24 e 22 anni e nonna di Adele e Ginevra, di 6 e 3 anni.

Tutte le concorrenti premiate, saranno protagoniste del Calendario di “Miss Nonna 2025”.