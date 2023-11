Al Fermi un murales contro la violenza sulle donne

Un murales contro la violenza sulle donne è il progetto realizzato da alcuni studenti dell’Istituto tecnico industriale Enrico Fermi di via Agnesi, a Desio.

“Una vita strappata” è lo slogan che accompagna il murales

All’istituto tecnico industriale Enrico Fermi alcuni alunni stanno realizzando un murales contro la violenza sulle donne. Il progetto, che la scuola desiana ha messo in campo per sensibilizzare i ragazzi sul tema della violenza sulle donne, è stato realizzato a partire dal concorso “Colora la tua rabbia” in cui è stato chiesto ai ragazzi di realizzare un disegno sul tema.

Proprio a partire dal disegno vincitore, di Sara Gelosa della classa 2°S, è stato ideato il murales. “Una vita strappata” è lo slogan che accompagna l’opera che raffigura infatti le diverse fasi della figura femminile che da bambina diventa adulta ma che, a un certo punto di questo percorso, si spezza.

Le parole di Giusy Taglia, referente della rete anti violenza al Fermi

L’opera, che verrà terminata e inaugurata sabato 25 novembre, in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, è il primo murales esterno della scuola di via Agnesi.

“Questo è il primo murales esterno della nostra scuola – ha affermato Giusy Taglia, referente della rete contro la violenza del Fermi – Abbiamo deciso di realizzarlo vicino al parcheggio delle moto degli alunni e al parcheggio delle auto dei docenti proprio perché volevamo che fosse ben visibile a tutti coloro che frequentano l’istituto”.

Taglia, che sta seguendo il progetto insieme alla docente di arte Stefania Ravasio, ha poi rimarcato: