Al galoppo verso Parigi: Francesca insegue l'oro alle Paralimpiadi

Sarà anche una veterana dalla categoria, ma l’emozione è sempre quella della prima volta. E non potrebbe essere altrimenti per chi si prepara a essere protagonista alle Paralimpiadi di Parigi. Francesca Salvadè, 35enne residente a Usmate Velate ormai da una vita, il 28 agosto sarà nel cuore della Francia per partecipare alla sua quarta rassegna a cinque cerchi con la Nazionale italiana di Equitazione, specialità dressage.

Al galoppo verso Parigi

Niente di nuovo per lei che ha già preso parte alle spedizioni di Londra 2012, Rio de Janeiro 2016 e Tokyo 2020. La giovane, nel corso della sua carriera, ha partecipato anche a tre Mondiali e cinque Europei, dando dimostrazione di essere uno degli elementi di punta della selezione azzurra per via della propria straordinaria esperienza sul campo.

Francesca insegue l'oro alle Paralimpiadi

Con sé, dicevamo, porterà anche un pizzico di Brianza visto che, dopo aver vissuto a Genova e a Roma, si è trasferita a Usmate Velate per allenarsi al centro "Dressage Life", uno dei migliori centri ippici di tutta la nazione.

"Inizialmente, quando iniziai questo sport, molto piccola facevo salto a ostacoli - ha raccontato l’atleta - Poi, visto e considerato che in questa categoria ci sono solo competizioni per normodotati sono passata al dressage a partire dal 2012, esattamente un anno dopo essere entrata nel mondo dello sport paralimpico a causa della sindrome della spina bifida che mi accompagna dalla nascita (un difetto genetico della colonna vertebrale dovuto alla mancata saldatura degli archi vertebrali, ndr)".

