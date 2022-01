Controlli nei locali

E' successo a Besana nella serata di ieri, martedì 4 gennaio.

Al lavoro senza Green Pass, multata la titolare di un bar tabaccheria. E' accaduto nella serata di ieri, martedì 4 gennaio, a Besana.

Multa per la titolare di un bar tabaccheria, era al lavoro senza Green Pass

Nell’ambito delle attività di controllo e prevenzione anti-Covid coordinate dal Comando Compagnia di Seregno, che hanno disposto attività mirate per verificare il rispetto delle nuove norme legate al green pass, i Carabinieri della Stazione di Besana ieri sera, martedì 4 gennaio, hanno sanzionato in via amministrativa, ai sensi dell'art.3 D.L. 127/2021, la titolare 42enne di un bar tabaccheria di Besana in Brianza.

Nel corso del controllo tutti i numerosi avventori sono risultati in regola con la normativa mentre la donna accedeva all’interno dell'esercizio pubblico per espletare l’attività lavorativa senza essere munita di certificazione Covid19. La multa è scattata al termine degli accertamenti nel locale e prevede una sanzione da €. 600,00 a €. 1.500.