Al Liceo Majorana un incontro con i volontari Aido

Un incontro con i volontari della Commissione Scuola della Sezione Aido Provinciale di Monza e della Brianza al Liceo Majorana di Desio per sensibilizzare gli studenti alla donazione di organi post mortem.

Coinvolti otre 250 gli studenti delle classi quinte

Al Liceo Majorana una mattinata intensa e carica di significato ha coinvolto oltre 250 studenti delle classi quinte, 120 in presenza e circa 130 collegati da remoto. L’incontro è stato promosso dai docenti Maurizio Buonocore e Silvia Carminati in collaborazione con i volontari della Commissione Scuola della Sezione Aido Provinciale di Monza e della Brianza. Il messaggio, presentato dal relatore Giorgio Tincani, insieme a Salvatore Agates, è stato molto apprezzato dai giovani del Majorana che hanno partecipato con grande interesse e curiosità.

Grande interesse e partecipazione dei ragazzi

Un momento toccante è stato la testimonianza di Michela Musante, scrittrice, insegnante al Liceo Curie di Meda e madre di una ragazza trapiantata, che ha raccontato la sua esperienza, narrata nel suo libro “L’ospite”. Il suo racconto ha emozionato i presenti e ha messo in luce il valore profondo della scelta di donare gli organi post mortem, una decisione che può salvare delle vite.

Un'iniziativa di successo che diventerà un appuntamento fisso

I ragazzi partecipanti hanno posto numerose domande di approfondimento e chiarimento in merito alle tematiche trattate. Alcuni hanno già espresso la volontà di firmare la dichiarazione per la donazione degli organi al compimento dei 18 anni, in occasione del rilascio della carta d’identità. Soddisfatto il professor Buonocore che ha annunciato l’intenzione di rendere l'iniziativa un appuntamento fisso nel piano formativo della scuola.