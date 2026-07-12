Al mercato finalmente è in arrivo la corrente

Saranno ultimati entro fine luglio i lavori di allacciamento della corrente elettrica in piazza mercato nord a Desio con l’installazione di due colonnine al centro del parcheggio di fronte all’oratorio San Pietro e Paolo.

Entro fine luglio saranno installate le colonnine al mercato

Un cantiere annunciato dai commercianti di alimentari del mercato, sembra che rispetterà la promessa fatta loro dall’Amministrazione, anche se un po’ fuori tempo massimo. Per i venditori i lavori sarebbero dovuti finire a fine giugno. Invece, sembra che le ruspe se ne andranno verso la metà o addirittura l’ultima settimana di luglio, dopo essere arrivate “circa due settimane fa”, riferiscono i commercianti. Alberto Ferrara, 64 anni di Limbiate, che gestisce il suo banco di formaggi insieme al fratello Alessandro, ogni lunedì nel parcheggio del mercato torna nella Desio dove ha studiato da giovane. Con i tempi che cambiano, dice che “ormai la città è tutta diversa, non riconosce le strade né i volti delle persone che incontra”. Ma proprio nel suo mercato, ancora qualcosa deve cambiare. Una delle colonnine sarà installata a pochi metri dal suo stand. “Sono contento – dice – Così potrò disfarmi del generatore, che inquina e fa molto rumore”.

Gli ambulanti potranno così disfarsi dei generatori che inquinano

Altri ambulanti, come lo stand di formaggi di Marcello Grassi, 63 anni, saranno spostati più vicini alle colonnine. Anche per loro, il generatore è uno spreco di benzina, tra inquinamento e forte rumore, idem per Antonio Di Lauro, 50enne di Baruccana e titolare della polleria al mercato. “Spreco anche 30 euro di benzina al giorno per tenere accesi i frigoriferi – dice – Sarei sollevato se arrivasse presto la corrente”. L’attesa non tocca, invece, i fratelli Fabio, 53 anni, e Pier Luigi Atzeni, 59, che dicono: “Dopo tanto tempo che serviva, siamo felici di dover aspettare solo un mese”.