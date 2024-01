Al PalaFitLine premiati i partecipanti della 41esima edizione della Stradesio

Nonostante la pioggia di questa mattina in circa 1300 si sono ritrovati per la Stradesio, la consueta corsa non competitiva che ogni anno si svolge per le strade di Desio.

Numerosi gli iscritti

Presente il sindaco, Simone Gargiulo, che si è complimentato con gli organizzatori e con tutti i partecipanti. Insieme a Mirella Schiatti e Glauco Menin, del gruppo Asd Marciatori Desio, ha consegnato i premi destinati ai venti gruppi più numerosi, al corridore più giovane, il piccolo Tommaso di 7 anni, e a quello più anziano, Umberto, di 85 anni.

"Abbiamo avuto più di 1300 iscritti in questa edizione della corsa - ha spiegato Menin, - A causa della pioggia sono un po' meno rispetto all'anno scorso, ma siamo comunque in tantissimi e felici del risultato".

Questa la classifica dei gruppi:

Le premiazioni

Grande entusiasmo al momento delle premiazioni che si sono svolte al PalaFitLine. Il gruppo più numeroso è stato quello dei Runners Desio.