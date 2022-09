Al Panta Rei riciclo, ma anche attenzione al sociale

Riuso e riciclo sicuramente, ma anche attenzione al sociale: sono gli obiettivi del centro Panta Rei di Vimercate

La doppia funzione: riciclo e sociale

Da settembre il Centro del Riuso Panta Rei di via Manin 20 a Vimercate ha modificato gli orari di apertura sia per il ricevimento della merce che per la vendita. Per gli acquisti la struttura è aperta il martedì e giovedì dalle 14 alle 17, il sabato dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17, mentre per le consegne il martedì, giovedì e sabato dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17.

Confermata la mission del Centro del Riuso Panta Rei nato con l’obiettivo di riciclare e riutilizzare evitando gli sprechi. Al centro, gestito dalla Cooperativa onlus Mani Tese, i cittadini possono consegnare quello che non usano e che ancora in buono stato può essere utilizzato da altri. I beni usati, integri e funzionanti, vengono consegnati gratuitamente, catalogati e messi in vendita direttamente o dopo operazioni di pulizia e di piccola manutenzione. I prezzi sono molto inferiori rispetto a quelli di mercato e il ricavato sarà usato esclusivamente per coprire i costi di gestione del Centro.

I numeri della realtà

Nel 2021 sono stati 11.632 sono gli oggetti che hanno avuto una seconda vita e che hanno permesso di incassare 21.300 euro che sono stati utilizzati anche per l'attivazione di tirocini, di inserimenti lavorativi e di avviamento di percorsi di lavoratori in pubblica utilità.

In giacenza sempre nel 2021 sono rimasti 3.924 oggetti per un totale di 6.600 euro

Il centro del riuso oltre ad alla vendita investe nel territorio sia aprendo le porte ai volontari che possono proporsi per dare una mano, allestire un laboratorio di riparazione o per un corso di riutilizzo ma anche di accogliendo e attivando percorsi di stage e tirocinio.

Nel 2021 sono stati attivati con OffertaSociale e Coop. Soc. So.La.Ris e Consorzio CS&L e altri istituti 8 tirocini di inserimento lavorativo e 10 percorsi di lavoratori in pubblica utilità.