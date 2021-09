Nelle aree gioco di Usmate Velate i QR Code raccontano storie di inclusione. Posato un adesivo che permetterà di ascoltare, vedere e sentire un racconto. Per alternare momenti di divertimento e riflessione.

Al parco i QR Code raccontano storie di inclusione

Dopo aver ultimato le opere relative alla realizzazione delle Aree Gioco inclusive, l’Amministrazione Comunale ha completato il progetto ludico-educativo apponendo su alcuni dei nuovi arredi degli adesivi con un QR Code da scansionare per ritrovarsi immersi in un mondo… completamente nuovo!

Il Comune di Usmate Velate in stretta collaborazione con il PLG (Piano Giovani Locale) e di concerto con la Consulta Servizi alla Persona, ha infatti portato a termine il lavoro necessario per posare sui giochi inclusivi un QRCode che racconti – una volta scansionato – una storia di inclusione.

Ad apporre gli adesivi hanno voluto essere presenti il Sindaco di Usmate Velate, Lisa Mandelli, e l’assessore alla Persona, Greta Redaelli. Ad essere coinvolte nel progetto, in questa prima fase, sono le Aree gioco inclusive del Parco Borgia, di via Manara e di via Verdi.

Famiglie, bambine e bambini avranno così la possibilità di “inquadrare” e ascoltare una storia dolcissima che farà certamente sognare e, nel suo intento, stimolerà la riflessione sui valori di inclusione, di uguaglianza e di integrazione.

Tante modalità di fruizione

La storia potrà essere letta, ascoltata, visionata, cantata rappresentando così un’ulteriore motivo di divertimento e di aggregazione. Non solo: la storia verrà costantemente aggiornata ed integrata con nuove attività ludiche che tutti i bambini potranno condividere con i loro amici e accompagnatori.