Al velodromo di Cesano Maderno arriva per la prima volta il Beer fest

Tipico Eventi approda per la prima volta all’area feste del velodromo di Cesano Maderno con “Cesano Maderno Beer Fest”, il festival della birra. Ingresso gratuito.

A Cesano Maderno il primo Beer fest

Dal 24 agosto al 3 settembre, dalle 18, undici serate all’insegna di birra, con un’ampia selezione di italiane ed estere, musica, con concerti per tutti i gusti, e divertimento, con area giostre e luna park. Per quanto riguarda i concerti, che inizieranno sempre alle 21.30, si parte giovedì 24 agosto con Vascombriccola, tribute band di Vasco Rossi e si prosegue venerdì 25 con Revolution band e East vs West, tributo a Guns N’Roses e Bon Jovi. Sabato 26 tocca a Queen Legend, tribute band dei Queen e domenica 27 a Jovanotte, tribute band di Jovanotti.

Undici serata di musica per tutti i gusti

La seconda settimana si apre con Rotta x casa di Max, tribute band 883 e continua, martedì 29 con Divina show e la storia della dance dagli anni 70 a oggi, mercoledì 30 con Revolution band e Motorcycle rock legends, tributo al vero hard rock, giovedì 31 con Voglio tornare negli anni 90, la grande festa dedicata agli anni Novanta e venerdì 1 settembre con Hibrid party, tribute band dei Linkin Park. Si chiude sabato 2 settembre con Luca Carrus rock show band, omaggio a Ligabue, e domenica 3 con Punto It, cover band che riproporrà i migliori successi della storia della musica italiana.