Al via a Desio la prima Comunità Energetica

L'obiettivo è quello di unire le forze con l’obiettivo di produrre, scambiare e consumare energia da fonti rinnovabili su scala locale. E' iniziato a Desio il percorso verso la creazione della prima Comunità Energetica Rinnovabile (CER) accelerando la transizione energetica, individuando strategie e condividendo best practices che porteranno benefici ambientali, economici e sociali.

Il primo incontro pubblico con i cittadini è avvenuto ieri sera, lunedì 27 marzo, alla presenza del sindaco Simone Gargiulo:

“L’Amministrazione Comunale di Desio avvia l’iter di promozione delle CER da realizzare sul territorio, in collaborazione con l'Agenzia Innova21”. Lo ha dichiarato il Sindaco di Desio Simone Gargiulo durante l’incontro pubblico organizzato lo scorso 27 marzo, finalizzato a “informare e accompagnare la cittadinanza in questa nuova e importante opportunità, che prevede la formazione di gruppi composti da cittadini, attività commerciali, pubbliche amministrazioni locali, piccole e medie imprese che possono dotarsi di uno o più impianti condivisi per la produzione e l’autoconsumo di energia da fonti rinnovabili, principalmente attraverso impianti fotovoltaici”.

Uno strumento che permette di portare avanti processi di innovazione sociale e che consente di innescare profondi cambiamenti, come ha spiegato il vicesindaco di Desio Andrea Villa:

“Vogliamo promuovere le CER partendo dall’informazione alla cittadinanza su questa nuova possibilità, che rappresenta un ulteriore passo in direzione di una prospettiva basata sull'energia prodotta in modo rinnovabile e a chilometri zero, nell’ottica della transizione energetica. I benefici delle comunità energetiche sono di tipo ambientale, perché consentono di evitare la produzione di energia da fonti fossili, ed economici, perché prevedono incentivi per coloro che installano i pannelli, ma anche per chi non li installa, perché potranno disporre di energia a costi più bassi”.

Aggiunge il vicesindaco: “Anche Desio farà la sua parte per raggiungere l’autosufficienza energetica, della quale abbiamo imparato l'importanza strategica in questi ultimi mesi. Con le CER sarà possibile produrre energia in proprio, sfruttando il sole, riducendo il peso delle bollette e condividendo una parte di questa energia con altri consumatori appartenenti alla stessa Comunità energetica”.