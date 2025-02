Con un intervento economico di 812mila euro l’Amministrazione comunale ha preparato un corposo piano di interventi di manutenzione e ripavimentazione sia a Vimercate che nelle frazioni.

Al via ad aprile gli interventi di manutenzione delle strade a Vimercate

Gli interventi, già deliberati dalla Giunta Comunale e già aggiudicati dall’ufficio lavori pubblici, hanno come obiettivo la sicurezza urbana e il decoro cittadino e saranno realizzati da aprile a settembre.

Gli oltre 800 mila euro messi a disposizione riguardano strade, marciapiedi e rotatorie con un intervento mirato e al contempo diffuso. Si tratta di asfalti che andranno a riparare tratti di strada più ammalorati, in diversi punti della città andando a intervenire su una superficie totale di oltre 20.000mq.

Un’azione importante, sia dal punto di vista economico che sotto il profilo della manutenzione stradale, che interverrà in diverse viabilità cittadine che da tempo necessitavano di lavori, con l’obiettivo di garantire a tutti strade più sicure e funzionali.

Un piano asfalti suddiviso in tre lotti, costruito in sinergia con i tecnici comunali e frutto di una sintesi tra le criticità emerse da sopralluoghi sul territorio e di confronto con la Polizia Locale.

La posa del nuovo manto sarà anticipata da una prima fase di rimozione dell’asfalto esistente, a seguire la pulizia e messa in quota dei tombini per poi procedere alla sistemazione del sottofondo (che sarà eseguito solo in caso di necessità) e infine alla posa del nuovo manto e della rinnovata segnaletica stradale, che contribuirà ad un riordino dei flussi di traffico incrementando così il livello di sicurezza per tutti gli utenti della strada. I tre lotti partiranno, a seconda delle condizioni metereologiche, nel mese di aprile e si concluderanno a settembre. I lotti sono indipendenti tra loro e quindi i cantieri apriranno contemporaneamente in diverse

zone della città tenendo comunque conto del traffico locale e di scorrimento.

Primo lotto di lavori

Nel dettaglio, il primo lotto comprende Vimercate centro e nord e le vie interessate dai lavori saranno: via Porta, via Rota nel tratto da via Pellizzari a via Pinamonte, via Cadorna da via Duca degli Abruzzi a via Verdi, via Giusti, via Duca degli Abruzzi, via Cairoli, via Dozio, via Mazzini, via XXV Aprile, via Ronchi, via Bice Cremagnani e via Pellegatta. Per Vimercate nord: via F.lli Bandiera; via Donizetti e marciapiede via Mascagni.

Secondo lotto

Il secondo lotto comprende le frazioni di Oreno e Velasca con interventi a Oreno in via Don Sturzo, via Vallicella, via Tagliamento, via del Salaino, via Fermi. A Velasca in via Velasca, cavalcavia di via Kennedy e via Lecco Ovest (lato tangenziale est direzione sud verso Vimercate).

Terzo lotto

Il terzo e ultimo lotto riguarda Vimercate Sud e la frazione di Ruginello con interventi in via Burago, via Moriano, via Tommaseo, via Santa Sofia, via per Ornago, svincolo Torri Bianche, via Trento, via Trieste. A Ruginello in via Indipendenza e in via Eritrea.

Ogni singolo lotto ha un valore complessivo di 200.000 euro per un totale di 600.000 euro, a questi lotti vanno aggiunti due progetti a parte che saranno eseguiti in estate.

La rotatoria di via Goito/via Adda, lavori che saranno eseguiti in notturna per un totale di 100.000 euro (in questo intervento è compresa la riasfaltatura di un tratto di via Santa Maria Molgora effettuata a gennaio 2025) e per 112.000 euro per un nuovo manto stradale in via Cadorna tra la rotatoria con via Goito/via Adda e la rotatoria con via Duca degli Abruzzi/via Passirano.

Con questi interventi ci siamo posti l’obiettivo di risolvere in modo diffuso su tutta la città le situazioni più critiche - commenta Sergio Frigerio assessore alla Cura della Città - i lavori sul piano della manutenzione stradale non si esauriscono qui ma riteniamo di aver fatto un primo passo importante in questa direzione.

(foto archivio)