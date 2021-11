Da lunedì

Inizieranno nei prossimi giorni i lavori di manutenzione del verde cittadino. Dal 29 novembre al 4 dicembre i lavori si concentreranno in via Rota e in via Principato dove saranno potati gli alberi che adornano il viale.

Al via i lavori di manutenzione del verde a Vimercate

Grazie alla potatura acquisteranno più vigore e miglioreranno anche da un punto di vista estetico, andando ad assumere un aspetto più ordinato. Nel dettaglio i lavori inizieranno alle 8.45 di lunedì 29 novembre fino alle 16.15 di sabato 4 dicembre: in base allo stato d’avanzamento dei lavori nei tratti interessati sarà vietato il transito e la sosta con rimozione forzata.

I lavori partiranno da via Rota intersezione con via Trieste per poi proseguire verso est con il tratto fino l'intersezione con via Manzoni, successivamente via Ronchi e via Principato. Una volta conclusi i lavori su queste vie, gli interventi di cura delle alberature si sposteranno su altre vie cittadine e della frazioni che comunicheremo tempestivamente.