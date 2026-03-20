Al via i lavori per la nuova rotonda sulla Briantea tra Carnate e Lomagna

Sono ufficialmente partiti i lavori per la realizzazione della nuova rotatoria lungo la SP342 “Briantea”, in corrispondenza della cosidetta intersezione “del Pino” tra via Matteotti a Carnate e via Milano a Lomagna, un nodo viabilistico noto per la sua elevata incidentalità e da tempo oggetto di richieste di intervento da parte del territorio.

Al via i lavori per la nuova rotatoria sulla Briantea

La configurazione attuale dell’incrocio, regolato da precedenze a favore della direttrice principale e caratterizzato da corsie laterali che si sviluppano esternamente all’isola centrale, genera numerosi punti di conflitto soprattutto per i veicoli in immissione dalla viabilità comunale secondaria. L’intervento punta quindi a trasformare l’intersezione in una rotatoria in grado di favorire una più ordinata fluidificazione dei flussi, ridurre la velocità di attraversamento e incrementare la sicurezza grazie alla separazione progressiva dei movimenti veicolari, eliminando i tradizionali incroci pericolosi a favore di manovre più naturali e controllate.

La sinergia tra Comuni e Province

L’opera rappresenta un risultato concreto della collaborazione istituzionale tra Provincia di Monza e della Brianza, Provincia di Lecco, Comune di Carnate e Comune di Lomagna, che hanno lavorato in modo coordinato alla definizione e all’approvazione del progetto. L’avvio del cantiere prevede in questi giorni le attività preliminari di allestimento e installazione della segnaletica provvisoria. La fase 1 dei lavori verrà svolta interamente all’esterno delle corsie di marcia, senza impatti significativi sulla circolazione veicolare. Eventuali chiusure parziali o temporanee, qualora necessarie nelle fasi successive, saranno concordate con i Comuni e comunicate in anticipo agli utenti.

Le fasi del cantiere

Una volta completata, la nuova rotatoria garantirà quindi maggiore fluidità e sicurezza, riducendo il rischio di incidenti e migliorando l’accessibilità tra i due territori provinciali. Il Presidente della Provincia di Monza e Brianza, Luca Santambrogio, commenta:

“La realizzazione di questa rotatoria è un intervento molto atteso da cittadini e amministrazioni locali, che risponde a un’esigenza reale di maggiore sicurezza lungo un asse strategico come la SP342. La collaborazione tra enti ha permesso di accelerare il percorso progettuale e oggi possiamo finalmente dare avvio ai lavori con uno sguardo concreto al miglioramento della mobilità nel nostro territorio”.

Il consigliere provinciale delegato alle Strade, Michele Santoro, aggiunge:

“Questo cantiere rappresenta un esempio virtuoso di pianificazione condivisa. Le prime fasi, che non impatteranno sulla circolazione, ci consentono di procedere in sicurezza mantenendo la strada pienamente fruibile. Continueremo a monitorare l’avanzamento dei lavori, assicurando aggiornamenti puntuali ai cittadini”.

“Intervento chiesto a gran voce”

Il sindaco del Comune di Carnate, Rosella Maggiolini, conclude: