Sono iniziati ieri, lunedì 3 novembre, i lavori per la realizzazione della rotatoria all’intersezione tra la via Wagner e la via Einaudi, intersezione che

coinvolge i territori dei Comuni di Seregno e di Meda (la realizzazione è resa possibile grazie ad un accordo di programma sottoscritto tra i due Comuni – con Seregno nel ruolo di capofila-, che sosterranno congiuntamente i costi).

Al via i lavori per realizzare la rotatoria attesa da anni

La rotatoria avrà la forma di due cerchi intersercati, uno di diametro di 25 metri ed uno di diametro di 28 metri. La cornice della rotonda, per la larghezza di un metro, sarà di calcestruzzo sormontabile. Al centro, ci sarà una aiuola contenuta in una vasca di muratura alta 30 centimetri sopra il piano stradale. I lavori sono stati affidati dalla ditta Ilet di Bergamo per un importo complessivo (iva inclusa) di 355 mila euro.

Collocata ad una intersezione molto sollecitata dal traffico, la rotatoria di via Wagner / Einaudi rappresenta un intervento atteso ormai da oltre vent’anni, intervento che certamente migliorerà la sicurezza di un tratto stradale dove, da anni, campeggia una soluzione viabilistica realizzata con barriere provvisorie. Determinante, nella realizzazione del progetto, la convergenza programmatica e progettuale tra le Amministrazioni Comunali

di Seregno e di Meda.

“Siamo soddisfatti del nuovo passo avanti nel progetto della rotatoria Einaudi- Wagner – dichiarano congiuntamente i sindaci di Seregno, Alberto Rossi, e di Meda, Luca Santambrogio –. Si tratta di un intervento strategico per la viabilità dei nostri territori, atteso da tempo dai cittadini.”