Al via il 70esimo anno per la nona sezione Scout Cngei più grande d’Italia

La sezione Scout Cngei di Cesano Maderno si prepara a vivere un anno speciale: nel 2026 ricorrerà infatti il 70esimo anniversario dalla sua fondazione.

Un traguardo importante che sarà celebrato con un calendario ricco di iniziative, a partire dall’evento di apertura ufficiale del nuovo anno scout.

Al via il 70esimo anno scout

L’appuntamento è per sabato 4 ottobre alle 16.00 presso la sede del 1° Gruppo Scout di Seveso (via Vignazzola 57).

Durante il weekend si svolgeranno le attività di inizio anno, che permetteranno a ragazzi, capi e adulti di conoscersi e dare insieme il via al nuovo percorso.

La giornata di domenica 5 ottobre sarà particolarmente significativa: la sezione accoglierà ufficialmente tutti i nuovi bambini e ragazzi che

hanno fatto richiesta di entrare a far parte della realtà scoutistica. Anche quest’anno le adesioni sono state numerose, segno dell’interesse crescente delle famiglie verso un’esperienza educativa fondata su valori di responsabilità, inclusione e avventura.

Il Quadrato di chiusura

La due giorni si concluderà domenica al Quadrato di chiusura alle 16 al Bosco delle Querce (ingresso da via Ada Negri) a Seveso. La sezione scout Cngei di Cesano Maderno, composta da quattro gruppi territoriali presenti a Cesano Maderno, Seveso, Limbiate e Monza. Con gli oltre 300 iscritti è la nona sezione scout Cngei in Italia per dimensione.