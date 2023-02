Al via il cantiere per la riduzione delle perdite d'acqua

A Macherio count down per l’avvio del maxi progetto di BrianzAcque co-finanziato dal Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza) con 50 milioni per la riduzione delle perdite d’acqua. Cantieri in partenza il 20 febbraio.

Perdite d'acqua

A Macherio scatteranno lunedì 20 febbraio i lavori del grande progetto di BrianzAcque da 60 milioni, di cui 50 finanziati dal Pnrr, per la riduzione delle perdite idriche e la digitalizzazione degli acquedotti di 21 Comuni della Brianza. L’intervento in programma consiste nella sostituzione di un intero tratto di acquedotto le cui tubazioni sono vecchie e ammalorate. A essere coinvolte saranno via Cavour, piazza Pio XI, via Grandi e via Mameli. Un’operazione strutturale che in totale riguarda il “ricambio” di oltre mezzo chilometro di tubazioni (per l’esattezza 564 metri) non più in grado di offrire un servizio efficiente. Obiettivi principali: contenere le perdite d’acqua e incrementare l’affidabilità della rete.

L'intervento

Con una spesa economica quantificata in 435 mila euro, si procederà alla rimozione delle condotte esistenti, per lo più in acciaio o ghisa. Al loro posto, verranno posate nuove tubature in polietilene ad alta resistenza. Secondo i calcoli messi a punto dal settore Progettazione e Pianificazione territoriale di BrianzAcque, i cantieri con scavo a cielo aperto, dureranno quattro mesi. Una volta conclusi, il gestore del servizio idrico integrato, provvederà al riallaccio delle utenze. Lungo il tratto preso in esame dal progetto, la rete verrà rifatta ex novo sostituendo le tubature, a eccezione di alcuni tratti di via Grandi dove, per evitare il taglio degli alberi, le condotte verranno dismesse. La messa fuori esercizio vale anche per un modesto “anello” di piazza Pio XI al fine di scongiurare la demolizione e il rifacimento della rotonda sovrastante.

L'obiettivo

L’ammodernamento e la digitalizzazione degli acquedotti che accelerano un progetto già avviato dalla monoutility dell’idrico locale, oltre a una significativa riduzione dei volumi di perdite e ad un minor spreco idrico, porterà al risultato concreto di poter contare su una maggior disponibilità di acqua per i cittadini anche in caso di periodi di siccità e su una più marcata tutela dell’ambiente. BrianzAcque e l’Amministrazione comunale stanno operando in piena sinergia nell’intento di ridurre l’impatto sulla vita dei cittadini e contenere il più possibile i disagi.

Il presidente di BrianzAcque

Afferma Enrico Boerci, presidente e amministratore delegato di BrianzAcque: "Il Pnrr è un’occasione formidabile per accelerare un grande progetto di ammodernamento e di digitalizzazione degli acquedotti della Brianza portandoli a standard sempre più avanzati. Questi cantieri, che comportano un qualche disagio, rappresentano un’assicurazione per il futuro in quanto, tagliando le perdite idriche, mirano a garantire ai cittadini e all’ambiente una maggiore disponibilità di acqua anche in considerazione di potenziali periodi di siccità come quelli verificatisi lo scorso anno" .

Il sindaco di Macherio, Mariarosa Redaelli

Rileva il sindaco di Macherio, Mariarosa Redaelli: “Ancora una volta BrianzAcque si dimostra una società dei Comuni efficiente, attiva e attenta alla risoluzione delle problematiche territoriali con uno sguardo sempre rivolto al potenziamento dei servizi e al loro miglioramento a beneficio dei cittadini, del territorio e dell’ambiente. La proficua collaborazione messa in atto In prossimità dell’apertura dei cantieri tra BrianzAcque, Polizia Locale e Amministrazione ha portato a contenere il più possibile i disagi ai cittadini interessati dagli interventi che riceveranno le dovute informazioni in merito alla circolazione stradale. Ringrazio BrianzAcque e tutto il suo staff per la disponibilità che sempre dimostrano e la professionalità con cui operano".

Il progetto complessivo

Nel complesso, la vasta attività di ammodernamento e di riqualificazione degli acquedotti di BrianzAcque vede coinvolti 14 Comuni, tra cui appunto Macherio, che si caratterizzano per un tasso di perdite più alto rispetto alla media provinciale così come rilevato dai piani idrici di BrianzAcque. Il piano lavori prevede 37 chilometri di rete da rinnovare con una spesa di 21.509 milioni di euro.

Prossimi interventi a Macherio

A Macherio, l’attuazione del progetto riduzione delle perdite, digitalizzazione e monitoraggio delle reti di distribuzione dell’acqua nei sistemi di acquedotto interconnessi Brianza centro-ovest e Brv e uniti dell’Ato di Monza e Brianza prevede altri due tranche di interventi di sostituzioni e di tratte d’ acquedotto pubblico, da effettuarsi entro la fine del 2025. Uno, lungo via Regina Margherita e Alessandro Volta e l’altro, in via Italia e via Laghetto. Saranno inoltre avviate le attività di digitalizzazione che mirano alla trasformazione degli acquedotti in “acquedotti intelligenti” con approcci innovativi e vantaggiosi per i processi aziendali e per le nuove tecnologie nel rapporto con i cittadini-consumatori. “Il progetto che ha ottenuto il finanziamento e gli interventi che ne derivano – conclude l’ingegnere Massimiliano Ferazzini, direttore settore progettazione e pianificazione di BrianzAcque - Sono frutto di un attento studio iniziato già qualche anno fa. In un certo senso, abbiamo anticipato il tema della digitalizzazione delle reti e questo ci ha permesso di arrivare preparati al Pnrr”.

Il servizio sarà pubblicato anche sul Giornale di Carate in edicola da martedì 14 febbraio 2023.

Mappa COMUNI PNRR