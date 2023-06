Al via il cantiere per sostituire alcuni tratti di acquedotto: ecco le vie interessate dai lavori a Sovico

Entra nel vivo anche a Sovico il maxi progetto di BrianzAcque per la riduzione delle perdite idriche e la digitalizzazione degli acquedotti di 21 comuni della Brianza.

Al via il cantiere per sostituire tratti di acquedotto: ecco le vie interessate a Sovico

Due gli interventi di sostituzione delle reti idriche, vecchie e ammalorate, che prenderanno il via nel corso dell’estate. Il primo, scatterà a giorni e sarà concentrato nella frazione di Cascina Greppi.

Otto le strade coinvolte dai cantieri: via dei Greppi, via Teodoro da Sovico, via Petrarca, via Leopardi, vicolo Primo Cascina Greppi, vicolo Secondo Cascina Greppi, via delle Pedresse, Strada comunale delle Prigioni. Un’operazione strutturale che in totale riguarda il “ricambio” di 1,2 km. di acquedotto, non più in grado di offrire un servizio efficiente. Obiettivi principali: contenere le perdite d’ acqua e incrementare l’affidabilità della rete.

Lavori per sette mesi

Con una spesa economica quantificata in 628.920 euro si procederà alla rimozione delle condotte esistenti, per lo più in acciaio o ghisa. Al loro posto, verranno posate nuove tubature in polietilene ad alta resistenza. Secondo i calcoli messi a punto dal settore Progettazione e Pianificazione territoriale della monoutility, i cantieri con scavo a cielo aperto, dureranno circa sette mesi. Una volta conclusi, il gestore del servizio idrico integrato, provvederà al riallaccio delle utenze.

BrianzAcque e l’Amministrazione Comunale stanno operando in piena sinergia nell’intento di ridurre l’impatto dei lavori sulla vita dei residenti e contenere il più possibile i disagi.

Il Sindaco di Sovico, Barbara Magni in accordo con l'Assessore Diego Terruzzi affermano:

“L'intervento programmato è il completamento di una serie di interventi importanti sull'intera rete "idrica" (acqua potabile e fognature) su cui si è concentrata l'attività amministrativa di questa legislatura. " Sono molto soddisfatta - dice il Sindaco - per essere riuscita, con l'Assessore, a reperire e coordinare queste opere pubbliche che ridurranno drasticamente le perdite di quel bene sempre più prezioso che è l'acqua. Finalmente il nostro paese può fregiarsi di rientrare fra quei comuni brianzoli attenti all'intero sistema infrastrutturale sempre più moderno e al servizio della collettività."

Altri interventi in programma

A Sovico l’attuazione del progetto “Riduzione delle perdite, digitalizzazione e monitoraggio delle reti di distribuzione dell’acqua nei sistemi di acquedotto interconnessi Brianza Centro- Ovest e BRV ed uniti dell’ATO di Monza e Brianza” prevede un ulteriore intervento riguardante sempre la sostituzione di tratte d’acquedotto pubblico.

Nel prossimo mese di luglio, BrianzAcque aprirà un nuovo cantiere che coinvolgerà via altre quattro arterie viabilistiche: via Flavio Gioia, Leonardo da Vinci, De Gasperi, Don Sturzo.

Quindi, nel biennio 2024-25 ulteriori lavori in viale Monza, via Lombardia, via Don Luigi Guanella, via del Partigiano, via Ludovico Muratori, Via Don Ettore Cazzaniga, via Achille Grandi, via Alessandro Manzoni, via Luigi Galvani, via F.lli Cervi, via Alessandro Volta, via Giancarlo Puecher, Vicolo II Alessandro Volta, via Matteotti, via Straccione Sant’Ambrogio, via Torricelli, Vicolo VI del Partigiano, via Filippo Turati.

Digitalizzazione degli acquedotti

Senza dimenticare che, come per tutti altri 20 comuni della Brianza Nord e Centro coinvolti dal progetto, anche a Sovico saranno presto avviate le attività di digitalizzazione.

In particolare, dando seguito ad una campagna avviata già del 2019, BrianzAcque ha in programma la radicale sostituzione di 72.044 contatori meccanici di vecchia generazione con nuovi apparecchi “intelligenti” -smart meters - che consentono al gestore di acquisire in tempo reale da remoto i consumi di ogni singola utenza con tutti i vantaggi in termini di continuità e trasparenza nel servizio fornito al consumatore finale.

Inoltre, questi contatori di ultima generazione permettono di individuare anomalie, guasti e manomissioni offrendo la possibilità a BrianzAcque di conoscere sempre lo stato di salute dell’acquedotto e di effettuare interventi tempestivi e mirati in casi di necessità.

Il rinnovo del parco contatori PNRR si protrarrà sino alla fine del 2025, al ritmo di circa 2 mila sostituzioni al mese.

