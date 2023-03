Al via il progetto "sLOTTIAMO" per contrastare il gioco d'azzardo

Si scrive "sLOTTIAMO", si legge un progetto promosso dal comitato di Villasanta della Croce Rossa con il patrocinio del Comune. Si tratta di un'iniziativa quasi unica sul territorio che risponde a un fenomeno in crescita esponenziale: il gioco patologico.

Ascolto, prevenzione e sensibilizzazione

Ascolto, prevenzione e sensibilizzazione. Queste le tre parole chiave per descrivere "sLOTTIAMO", progetto attivo da oggi, giovedì 23 marzo, e pensato per contrastare il disturbo da gioco d’azzardo, fenomeno in costante aumento sul territorio con implicazioni non solo economiche ma anche sanitarie e sociali.

Il progetto è stato presentato stamattina durante la conferenza stampa organizzata nel municipio villasantese alla presenza del sindaco Luca Ornago, dell'assessore alle Politiche Sociali Laura Varisco e dei volontari della Croce Rossa.

L'iniziativa unica sul territorio

L’iniziativa prevede l’istituzione di un gruppo di auto-aiuto e sostegno rivolto a tutti gli utenti del territorio e ai loro familiari. L’obiettivo è quello di offrire uno spazio di ascolto dove il singolo possa esprimersi liberamente e trovare sostegno, fino a maturare la scelta di rivolgersi al Servizio Territoriale competente (Ser.D) per intraprendere un percorso di accompagnamento e di riabilitazione. Valore aggiunto è poi la possibilità di partecipazione agli incontri anche da parte dei familiari del giocatore, anche qualora quest’ultimo non volesse aderirvi in prima persona.

Una figura specializzata

Il Gruppo sarà coordinato da Davide Ferraris, Assistente Sociale e Dottore in psicologia clinica, elemento che conferma l’innovazione delle modalità di aiuto previste: avvalersi di una figura specializzata, infatti, facilita la mediazione delle dinamiche all’interno del gruppo e la creazione di un clima di ascolto, collaborazione e rispetto reciproco. Accanto alla figura professionale, il Gruppo sarà gestito da volontari appositamente formati del Comitato di Villasanta.

Gli incontri

Gli incontri si svolgeranno a Villasanta, ogni 15 giorni, per la durata di due ore, con un numero massimo di 12 partecipanti, provenienti da Villasanta stessa e da comuni localizzati in tutta la provincia di Monza e Brianza.

Gli incontri avverranno in uno spazio dedicato messo a disposizione dall’Amministrazione Comunale. Per avere informazioni sul servizio: 333 64 26 842 (lunedì-mercoledì e venerdì dalle 09.00 alle 12.30) o mail ionongiocopiu@crivillasanta.it

"Orgogliosi del progetto"

“Siamo assolutamente orgogliosi di dare il via al progetto sLottiamo, che vuole essere una risposta concreta ad un problema che coinvolge sempre più persone sul nostro territorio - ha spiegato Riccardo Zola, volontario Cri - L’inserimento nel gruppo di sostegno ha la finalità di aiutare gli utenti a raggiungere e a mantenere un’astensione consapevole dal gioco, modificando il proprio stile di vita. La collaborazione con il Comune di Villasanta, che anche in questo caso ha dimostrato apprezzamento e pieno supporto ad iniziative che hanno ricadute positive sul territorio, facilita il nostro ruolo di integratore con il sistema di rete territoriale già esistente, a vantaggio dell’utente, che può facilmente essere reindirizzato ai Servizi Territoriali per iniziare un percorso di affiancamento e riabilitazione”.

"Una sperimentazione"