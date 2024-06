Al via il Torneo Luca Attanasio a Limbiate, evento di sport e valori. Ieri sera, venerdì, l'avvio della manifestazione in oratorio San Giorgio: la squadra di casa ha vinto il triangolare Under 12

Seconda edizione del torneo

E' iniziata la seconda edizione del Torneo Luca Attanasio organizzato dall’oratorio San Giorgio a Limbiate in onore dell’ambasciatore ucciso in Congo il 22 febbraio 2021.

I saluti del papà dell'ambasciatore

La manifestazione ha preso avvio ieri sera, venerdì: il papà del diplomatico limbiatese, Salvatore Attanasio, ha aperto il torneo ricordando ai presenti che Luca ha giocato molte volte sul campo del San Giorgio e augurando a tutti i giovani di fare propri i valori morali che erano parte di Luca. Quindi ha premiato i ragazzi del triangolare di calcio Under 12, che ha visto vincitrice la squadra di casa.

Coinvolti 150 atleti

Tra questo weekend e il prossimo sono in programma 11 triangolari di calcio e 3 di pallavolo (novità di quest’anno), con la partecipazione di oltre 40 squadre e 150 atleti.

Altre partite nel fine settimana