Il Comune di Vimercate è tra i territori selezionati per partecipare a IOPP – Italian Online Probability Panel, il primo panel probabilistico online rappresentativo della popolazione residente in Italia tra i 18 e i 74 anni.

Al via in città la rilevazione per studiare i cambiamenti sociali

Il progetto è promosso dal Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto di Ricerche sulla Popolazione e le Politiche Sociali (CNR-IRPPS) e dall’Università degli Studi di Milano, nell’ambito del programma Fostering Open Science in Social Science Research (FOSSR), finanziato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) con il contributo dell’Unione Europea – NextGenerationEU.

A supporto delle attività di rilevazione è stato incaricato il Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) costituito da CSA Research e Intellera Consulting, che si occuperà dello svolgimento delle interviste "porta a porta" presso il Comune brianzolo.

L’obiettivo di IOPP è ambizioso e di grande rilevanza pubblica: costruire una moderna infrastruttura nazionale per laricerca sociale, in grado di raccogliere in modo continuativo dati affidabili e aggiornati su temi chiave come famiglia, lavoro, condizioni economiche, stili di vita, disuguaglianze e trasformazioni culturali. Le informazioni raccolte rappresenteranno una solida base empirica a supporto della ricerca scientifica e della divulgazione dei dati relativi alla popolazione italiana tra policy makers, soggetti istituzionali e società civile.

Invito alla partecipazione

Nel Comune di Vimercate, un campione di individui è stato selezionato casualmente per partecipare all’indagine. Le persone coinvolte hanno ricevuto una lettera personalizzata, contenente un QR code e un codice di accesso per compilare il questionario online in pochi minuti e in completa autonomia.

Gli individui che non abbiano ancora risposto al questionario online saranno contattati da un intervistatore incaricato dal team di ricerca, munito di tesserino identificativo, che fornirà supporto nella compilazione e nelle eventuali fasi di registrazione.

La partecipazione è volontaria, tutelata da elevati standard di riservatezza e pienamente conforme alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (GDPR).

A titolo di riconoscimento per il contributo offerto, i partecipanti riceveranno un incentivo economico sotto forma di buoni spesa, fino a un valore massimo di 25 euro al termine del primo anno di partecipazione.

