Al via la Casa di Comunità di Besana in Brianza

Subito dopo le festività di Natale, (il 27 dicembre) prenderanno il via le attività della Casa di Comunità di Besana in Brianza.

Avrà sede a Besana in via Viarana

Quella con sede al civico 38 di via Viarana è l’ultima nata, in ordine di tempo: si aggiunge infatti alle Case di Comunità di Vimercate, Giussano, Lissone, Cesano Maderno, Limbiate, Monza, Brugherio. Lentate sul Seveso, Macherio, Nova Milanese tutte afferenti a Asst Brianza. Il piano dell’Azienda socio sanitaria prevede sul territorio di competenza (52 comuni, con una popolazione residente di oltre 850.000 abitanti), l’insediamento complessivo di 17 Case di comunità, 3 ospedali di comunità (quello di Giussano è già stato avviato) e 8 Cot, ovvero Centrali Operative Territoriali.

“Il valore principale delle Case di Comunità che abbiamo aperto, compresa naturalmente anche quella che avviamo a Besana - osserva Guido Grignaffini, direttore Socio Sanitario di ASST Brianza - risiede nell'integrazione dei professionisti della salute e dell’offerta socio sanitaria di tutta l’area della Brianza che afferisce alla nostra Asst, medici di medicina generale e specialisti ospedalieri, infermieri di famiglia, assistenti sociali, psicologi. L’obiettivo - aggiunge - è dare una risposta a trecentosessanta gradi e a tutto tondo ai bisogni delle persone, soprattutto ai soggetti più fragili e ai malati cronici; una risposta della domanda e delle aspettative di salute dei cittadini sul territorio”.

Dal Cup all'ambulatorio infermieristico

In dettaglio la Casa di Comunità di Besana prevede in questo inizio di attività: uno Sportello Accoglienza-CUP, dove è possibile prenotare visite specialistiche e svolgere le procedure per la scelta e la revoca del medico di famiglia, con accesso libero. E ancora il Punto Unico di Accesso - PUA, per una prima valutazione del bisogno di salute dell’utente, il supporto ai cittadini che vivono in situazioni di fragilità nell’attivazione dei servizi sociosanitari e la raccolta delle richieste per l’Assistenza Domiciliare Integrata e protesica. L’accesso al Pua è libero ed è presidiato da un infermiere di famiglia di comunità e da un assistente sociale.

A Besana sarà poi attivo anche un Ambulatorio Infermieristico. Qui l’Infermiere di Famiglia e di Comunità assiste le persone e i caregiver che necessitano di interventi infermieristici di tipo tecnico e di educazione alla salute. Il tutto in collaborazione con il Medico di Medicina Generale o il Pediatra di Libera Scelta. Si può accedere al servizio, tramite una prenotazione allo Sportello Accoglienza-Cup, con l’impegnativa del medico curante.

Attivo anche il Punto prelievi

Previsti presso la Casa di Comunità anche il Punto Prelievi, aperto tutti i giorni da lunedì a venerdì, dalle 7.30 alle 9.30, e i servizi di Medicina Specialistica, in area diabetologica e pneumologica. I servizi sono orientati a favorire il confronto diretto tra il Medico di Medicina Generale e il medico specialista per una presa in carico condivisa del paziente. L’accesso, con prenotazione presso lo Sportello Accoglienza-Cup (sempre con l’impegnativa del medico di base).

Parte integrante della struttura di Besana sarà anche il servizio di Psicologia di Comunità inserita già nel contesto delle Case di Comunità, nelle sedi di Vimercate, Giussano, Cesano Maderno, Lissone. È un servizio facilmente accessibile: basta un’impegnativa del medico curante con la prescrizione di un colloquio psicologico clinico.

A quali soggetti si rivolge il servizio? Il profilo del potenziale utente e del suo disagio è preciso: si tratta di persone affette da un disturbo emotivo, ansioso, depressivo di grado lieve, senza la presenza di una psicopatologia, che non richiede, cioè, un intervento specialistico psichiatrico o neuropsichiatrico. La Casa di Comunità è ospitata in un plesso che registra, inoltre, da qualche anno, la presenza di un’offerta fisioterapica con palestra e di strutture e servizi quali il Cps (centro psicosociale), la Comunità Riabilitativa e la Comunità Terapeutica per Adolescenti.