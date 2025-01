Ha preso il via la conversione a led dell’illuminazione pubblica a Giussano: come previsto dalla stipula della convenzione fra l’Amministrazione Comunale di Giussano e Enel X, è in corso la sostituzione dei punti luce del territorio con moderni ed innovativi impianti a led.

Al via la conversione a led dell'illuminazione pubblica a Giussano

Proprio in questi giorni, le squadre di addetti sono al lavoro su più punti del territorio comunale. Ad essere state interessate dagli interventi sono, fra le altre, le vie Viganò, Brianza, Foscolo, Monte Bianco e Adamello dove è già avvenuta l’installazione dei led. A breve, ulteriori interventi interesseranno altri punti di Paina – sia sull’asse principale di via IV Novembre che sulle strade perimetrali – per poi proseguire verso Birone, Giussano e Robbiano.

Complessivamente, il primo lotto di interventi prevede la sostituzione di 1.200 punti luce con apposite luci led. La riqualificazione dei punti luce, già avviata nel mandato amministrativo 2019-2024, ad oggi conta circa 800 impianti a led sui 3.500 presenti in città. La progettualità della convenzione in essere, della durata di 9 anni, va nella direzione di un completo ammodernamento dell'illuminazione pubblica cittadina, anche riducendo in modo drastico i malfunzionamenti alle lampade, ormai vetuste.

L’accordo prevede infatti l’affidamento a Enel X della gestione dell’intero impianto di pubblica illuminazione comunale, attualmente costituito da 3.238 centri luminosi, serviti da 208 quadri elettrici.

Anche lei luoghi di ritrovo e aggregazione

Gli interventi di riqualificazione della pubblica amministrazione non interesseranno solo le strade, ma anche luoghi di ritrovo e di aggregazione. Un importante intervento di relamping si è già concluso nel periodo autunnale nel parco di Villa Sartirana, ormai da ottobre completamente illuminato a led. Per ridurre i consumi e migliorare la resa ed il comfort luminoso, è stata eseguita la completa sostituzione delle precedenti lampade con nuove e più moderne luci Led, in grado di garantire risparmio economico, abbattere i costi di manutenzione, evitare dispersioni termiche nell’ambiente e ridurre così la produzione di anidride carbonica. Non meno importante l’incremento dei benefici in termini di comfort, incremento di sicurezza e una più corretta illuminazione dei percorsi pedonali. Un analogo intervento ha interessato l’area del Laghetto di Giussano e il Centro sportivo Stefano Borgonovo.

"Una città più sicura, vivibile"