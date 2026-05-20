Al via la Festa dello Sport 2026

L’alleanza tra Amministrazione comunale, società e associazioni del territorio, è ancora vincente: dal 5 al 7 giugno nel Giardino Arese Borromeo e in piazza Esedra a Cesano Maderno torna “Sport in città”, un lungo fine settimana di incontri, giochi, gare, tornei e divertimento per vivere lo sport all’insegna della condivisione, della crescita e dell’inclusività.

L’appuntamento

Negli incantevoli spazi aperti di Palazzo Arese Borromeo, le realtà sportive cittadine e le associazioni metteranno in mostra le proprie discipline con esibizioni e sessioni di allenamento, coinvolgendo gli atleti, la cittadinanza e gli studenti delle scuole.

Si parte venerdì 5 giugno alle 18 in Sala Aurora con un ospite d’eccezione: Beppe Bergomi, campione del Mondo nel 1982, bandiera storica dell’Inter ed apprezzato opinionista televisivo sarà protagonista di “Simboli di Sport”, talk che aprirà le danze degli appuntamenti con una riflessione sul ruolo dello sport ed i suoi valori.

Da sabato 6 giugno le attività entrano nel vivo: dalle ore 10 in piazza Esedra verranno allestiti la parete d’arrampicata e i gonfiabili per bambini a tempa sportivo. Nel

pomeriggio, con inizio alle 14 la Cesano Volley Cup e Young Stars Basketball Day, tra piazza Esedra ed il Giardino a cura della Pob Binzago.

Dalle 17.30 alle 19, nel Cortile d’Onore di Palazzo Arese Borromeo si svolgerà il Saggio di fine anno a cura del Centro Educazione Motoria, esibizioni musicali, coreografie ed emozioni a conclusione delle attività formative.

Il Centro storico sarà protagonista della tradizionale Corrincesano Young, con partenza dalle 19.45 da piazza Vittorio Veneto, gara inserita nel calendario ufficiale della FIDAL (Federazione Italiana di Atletica Leggera), a cura dell’Atletica Cesano Maderno.

In serata spazio anche alla cultura e alla musica: dalle 21.30 nell’area cinema del Giardino Arese Borromeo “Il Colore dei Pensieri” Pooh Tribute Band, una serata con una tribute band eccezionale: ripercorreremo tutta la storia musicale dei Pooh e tutte le loro canzoni che hanno segnato un’epoca.

Domenica 7 giugno è la giornata clou: dalle 10 alle 18.30, Piazza Esedra, Cortile d’Onore di Palazzo Arese Borromeo e Giardino Arese Borromeo si trasformeranno in una “palestra a cielo aperto” con le associazioni e società sportive locali che si metteranno in mostra, con stand ed esibizioni e daranno la possibilità a tutti gli appassionati di provare i diversi sport.

Anche in quella giornata saranno allestiti e disponibili in piazza Esedra la parete d’arrampicata ed i gonfiabili a tema sportivo.

Per tutta la durata della manifestazione, da venerdì a domenica, Largo d’Immè ospiterà lo Street Food (aperto fino alle 24) con il Dj Set finale previsto dalle ore 20.30 di domenica 7 giugno, giornata che vedrà anche le premiazioni delle associazioni e società sportive da parte dell’Amministrazione Comunale e la Santa Messa dello Sportivo che verrà celebrata alle 11.30 nella Chiesa di Santo Stefano Protomartire.

I commenti

“Le precedenti edizioni hanno già dimostrato quanto questa festa sia un’occasione attesa per la città, per il suo significato sportivo e per il profondo valore sociale e aggregativo – ha dichiarato il Sindaco Gianpiero Bocca– Questo evento dimostra, ancora una volta, come la pratica sportiva sia uno straordinario strumento di inclusione, capace di abbattere le barriere, superare le differenze e promuovere sani stili di vita. Vedere i nostri spazi pubblici riempirsi di giovani e di generazioni diverse che si divertono e si confrontano è per noi la vittoria più bella. Siamo assolutamente convinti che la Festa dello Sport non sia solo una vetrina per le discipline, ma un momento fondamentale per rafforzare il senso di appartenenza alla nostra comunità, in cui lo sport diventa momento di crescita collettiva. Alle nostre società sportive e al loro impegno va il nostro plauso più grande”. “Lo sport ancora protagonista a Cesano Maderno – ha dichiarato l’Assessora allo Sport Rosanna Arnaboldi – Replichiamo una iniziativa che ci ha regalato parecchie soddisfazioni in questi ultimi anni. Un ringraziamento particolare desidero rivolgerlo ai numerosi sponsor che hanno deciso, ancora una volta, di sostenere l’organizzazione degli eventi rafforzando il proprio legame con il territorio e la comunità, rinnovando un supporto già decisivo lo scorso anno per la Tappa del Giro d’Italia. Così come voglio ringraziare le società sportive e le associazioni con cui abbiamo condiviso il programma e le attività, tutto ciò che è previsto nella manifestazione non sarebbe realizzabile senza la sinergia e la collaborazione attiva tra il Comune e le realtà locali. Le società sportive e le associazioni del territorio sono il vero motore organizzativo della giornata, mettendo a disposizione passione, esperienza, competenze e soprattutto tanta gente pronta a regalare esibizioni, gare e divertimento”.

Eventi “Extra Festa”

L’anima sportiva della città non si esaurirà nel primo di weekend di giugno: sono decine, infatti, gli eventi promossi e organizzati dalle realtà locali fino a luglio.

È possibile consultare tutte le manifestazioni sul sito internet del Comune, nella pagina dedicata alla Festa dello Sport e nel materiale di promozione e comunicazione preparato dagli uffici del Comune.

Gli eventi sono organizzati con il Patrocinio e il contributo di Regione Lombardia.

I Partners della Festa dello Sport: Avis, BrianzAcque, Bracco Imaging spa, BCC Barlassina, BCC Carate e Treviglio, Europarty, Gariboldi Riccardo Tendaggi, Gelsia srl, Giussani Automobili, Hi-Tek Solutions, Lario Mi Auto, Linkinformatica, Mister Help – La Moderna, Pasticceria Orsenigo, S.M.L. – Studio Mariani.

Società e Associazioni protagoniste: ASD Atletica Cesano Maderno, Auser Cesano Maderno, ASD CEM – Centro Educazione Motoria, ASD BCS 2011, ASD POB Binzago 2017, AC Cesano Maderno, ASD Briantea Calcio, ASD Equipe 2000, Gruppo sportivo Oratorio San Pio X, Associazione Sportiva Oratorio San Bernardo ASD-APS, ASD Polisportiva Molinello, AC United Team, Gruppo di cammino di Cesano Maderno, ASD Team Triangolo Lariano Lago di Como, ASD Società ciclistica Cesano Maderno, ASD Polisportiva Molinello Ciclismo, ASD Team Soffientini, ASD Karate Do, ASD Nintai Brianza srl, ASD La Nuova Formenti Pugni e oltre, SSD In Sport srl, SSD Simi Sport, L’Arca Volley ASD, Associazione Tennis Cesano Maderno, ASD Twirling, Gruppo Alpini di Cesano Maderno