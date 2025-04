Il Centro Culturale Europeo Palazzo Arese Borromeo di Cesano Maderno è pronto a inaugurare la stagione culturale 2025.

Al via la nuova stagione del Centro Culturale Europeo

L’evento di presentazione si terrà giovedì 8 maggio, alle 18, in Sala Aurora di Palazzo Arese Borromeo, luogo simbolo della storia e dell’identità culturale di Cesano Maderno. L’appuntamento è aperto a tutta la cittadinanza, agli appassionati di cultura e a chiunque voglia conoscere da vicino le proposte culturali, i progetti formativi e gli eventi che animeranno l’anno in corso. La partecipazione è gratuita, ma è richiesta la prenotazione attraverso il sito ufficiale: centroeuropeopalazzoborromeo.it.

La presentazione dei corsi e delle iniziative

All’evento saranno presenti il sindaco Gianpiero Bocca e il vicepresidente del Centro Culturale Gigi Ponti, insieme al direttore Fiorenzo Masetti. Saranno inoltre presenti i rappresentanti dei corsi e delle iniziative, che racconteranno nel dettaglio i programmi e le novità della stagione.

“È con vivo piacere che anche quest'anno la nostra Associazione potrà offrire un programma culturale e tecnico capace di coinvolgere la comunità di Cesano Maderno e non solo e, nel contempo, valorizzare la

prestigiosa sede di Palazzo Arese Borromeo”, ha dichiarato Fiorenzo Silvio Masetti, direttore dell’Associazione Centro Culturale Europeo Palazzo Arese Borromeo.

Il confronto, la riflessione critica e la partecipazione del pubblico

Il programma 2025 si distingue "per la sua ricchezza tematica e per l’approccio integrato, capace di tenere insieme saperi e discipline diverse: architettura, storia, letteratura, economia, politica e nuove tecnologie, con una particolare attenzione ai temi dell’attualità - spiegano dal Centro Culturale Europeo - Tutte le iniziative sono pensate per stimolare il confronto, la riflessione critica e la partecipazione attiva del pubblico.

Promuove la cultura dal 2017

Fondato nel 2017 per volontà dell’Università Vita-Salute San Raffaele e dell’Istituto di Studi Economico-Sociali della Brianza (Iseb) di Sergio Cazzaniga, con il supporto del Comune di Cesano, il Centro Culturale Europeo Palazzo Arese Borromeo è da sempre una realtà multidisciplinare impegnata nella promozione della cultura come bene comune.