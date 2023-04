Al via la potatura degli alberi pericolanti lungo la ferrovia

Alberi troppo "ingombranti", al via a Villasanta i lavori di potatura degli alberi troppo vicini alla ferrovia. Martedì 2 maggio saranno eseguiti lavori di manutenzione sugli alberi presenti nella striscia verde a bordo strada in via Edison, a lato della ferrovia.

Verranno potate 19 piante

Si tratta di 19 piante i cui rami interferiscono con l'elettrodotto ad alta tensione. Una verifica sullo stato di sicurezza era stata chiesta dal Comune a Terna a gennaio 2023. Il sopralluogo congiunto fissato da Terna per lo scorso 26 aprile ha confermato la necessità di intervenire.

La messa in sicurezza, a carico di Terna, sarà eseguita con la tecnica del tree climbing (arrampicata sugli alberi con apposite imbragature): troppo vicini i cavi dell’alta tensione per rendere possibile l’impiego di qualunque macchinario.

L’intervento consiste nel potare le chiome degli alberi che si trovano a una distanza inferiore a 5 metri dall'elettrodotto in modo da consentire successivi interventi di potatura conservativa da parte del gestore del verde incaricato dal Comune (cooperativa Azalea), senza rischi per il personale.

Due verranno abbattute

Delle 19 piante coinvolte, due saranno abbattute perché morte. Le ramaglie verranno radunate all’interno dell’area verde e messe in sicurezza tramite nastro segnalatore e saranno rimosse i giorni successivi dalla coop Azalea. I lavori non avranno ricadute sulla viabilità.