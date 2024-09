Al via la prima edizione dell’Acinque Baskin Cup, al PalaPrealpi di Seveso, in cui hanno iniziato a sfidarsi sei squadre provenienti dal territorio in cui opera l'azienda Acinque, che si occupa di energia, ambiente, reti e infrastrutture.

Le squadre che competono

Il Baskin è uno sport che trae ispirazione dal basket e che permette a persone con disabilità e normodotati di gareggiare in squadra insieme, promuovendo l’inclusione: le squadre sono miste anche per quanto riguarda il genere e l’età dei partecipanti.

Le squadre ASD Sport4All Bears e Lions di Lentate sul Seveso, ASD Casatesport di Casatenovo, ASD Il Millepiedi di Varese, ASD Salus di Gerenzano e ASD Eureka Monza hanno gareggiato a partire da oggi, sabato 28 settembre 2024, in cui si sono tenute le qualificazioni. Fin dalla mattina del primo giorno non c’è stato solo sport, ma anche intrattenimento, con musica, stand dedicati e food truck per accontentare tutto il pubblico presente per assistere alle partite.

L'apertura ufficiale

Presenti all’apertura delle due giornate di torneo il sindaco di Seveso Alessia Borroni e il vicensindaco e assessore allo Sport di Lentate sul Seveso Marco Boffi.

“È un onore e un piacere essere qui oggi insieme a persone come voi, che danno gioia e forza a tutta la comunità – ha affermato Borroni – Devo ringraziare gli organizzatori e tutti gli sportivi per essere qui a restituire vitalità al nostro Palazzetto, che purtroppo è rimasto chiuso per molto tempo”. “Siamo entusiasti di essere qui oggi, perché l’ambiente sportivo è dove i ragazzi possono esprimersi al meglio all’insegna dell’inclusione”, ha concluso Boffi.

“È una bellissima iniziativa, una sintesi stupenda del giocare e divertirsi insieme. È importante esserci e aiutare sempre”, ha affermato l’amministratore delegato di Acinque Stefano Cetti.

Luca Porta, presidente di Asd sport for All Lentate sul Seveso ha infine voluto ringraziare tutto il pubblico presente: “In particolare il mio grazie va al vicesindaco di Lentate e al sindaco di Seveso per essere venuti qui oggi, oltre a tutti coloro che mi hanno aiutato nell’organizzazione”.