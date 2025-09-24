Al via la raccolta di cibo per le colonie feline

L’Amministrazione Comunale di Usmate Velate, in collaborazione con il supermercato Il Gigante di Cascina Corrada, promuove a partire dall’1 ottobre una raccolta di cibo destinata alle colonie feline presenti sul territorio.

All’ingresso del punto vendita sarà collocato un carrello dedicato, dove i clienti potranno lasciare alimenti per gatti: quanto raccolto verrà poi ritirato dai volontari che quotidianamente si occupano della cura e della gestione delle colonie.

«Questa iniziativa rappresenta un segnale concreto di attenzione verso gli animali e verso i cittadini che, con impegno e passione, se ne prendono cura – sottolinea la Sindaca Lisa Mandelli –. Con un piccolo gesto, come l’acquisto di un prodotto in più durante la spesa, ognuno di noi può contribuire al benessere dei gatti che vivono nelle colonie del nostro comune».

«Il ruolo dei volontari è fondamentale – aggiunge l’Assessora con delega alla Tutela degli Animali, Luisa Mazzuconi –. Grazie al loro lavoro quotidiano garantiscono assistenza, nutrimento e monitoraggio delle colonie. Con questa raccolta vogliamo affiancarli e invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare: insieme possiamo costruire una comunità più sensibile e rispettosa degli animali».