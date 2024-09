Al via la riqualificazione delle aree gioco di via Volta e via Risorgimento (che restano aperte)

Aree gioco cittadine, a Desio partono i cantieri di riqualificazione in via Volta e in via Risorgimento.

Al via la riqualificazione delle aree gioco di via Volta e via Risorgimento

I lavori erano già stati preannunciati nei mesi scorsi e serviranno da un lato a garantire una costante sicurezza e dall'altro, laddove possibile, a rendere accessibili e inclusivi gli spazi, così come definito dal Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA) e dal Piano di Accessibilità Urbana (PAU) vigenti.

Una manutenzione straordinaria per una spesa di circa 90mila euro, dove, grazie al contributo di Regione Lombardia, si investe non solo nell’integrazione dei giochi, nella sostituzione di quelli danneggiati e nelle pavimentazioni antitrauma, ma anche nell’abbattimento delle barriere architettoniche.

Gli interventi

In particolare per quanto riguarda l'area gioco di via Volta - Don Costante, l’intervento di riqualificazione riguarda i collegamenti tra i percorsi interni esistenti e le aree attrezzate per il gioco, per rendere accessibile ogni struttura superando i dislivelli presenti. Si lavora sulla manutenzione straordinaria delle strutture ludiche e di ristoro quali panchine e protezioni dal sole, sostituendo le parti ammalorate, e sulla pulizia, per garantire miglior resistenza nel tempo.

Nell'area giochi di Via Risorgimento è invece in corso una riqualificazione dei collegamenti delle aree attrezzate con giochi diversi, oltre al rifacimento di parte delle pavimentazioni antitrauma. Sono interventi di adeguamento delle strutture ludiche con integrazione delle parti mancanti e sostituzione di quelle non piu’ utilizzabili.