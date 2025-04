Al via la sostituzione di oltre 4.300 contatori con nuovi misuratori intelligenti

Lentate sul Seveso entra nel maxiprogetto Pnrr di BrianzAcque per la digitalizzazione e l’efficientamento della rete idrica.

Lentate entra nel maxiprogetto di BrianzAcque

Si amplia il perimetro territoriale dell'intervento Pnrr di BrianzAcque per riduzione delle perdite, digitalizzazione e monitoraggio delle reti di distribuzione dell’acqua. Ai 21 Comuni inizialmente coinvolti si aggiunge Lentate sul Seveso, grazie all’approvazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di una variante progettuale e alla disponibilità di risorse già previste nel quadro economico dell’intervento. Questa “estensione” consentirà di raggiungere, a conclusione dei lavori, gli oltre 1.300 chilometri di rete sui quali ci si era prefissati di intervenire nell’ambito di un’iniziativa dal valore complessivo di 60 milioni di euro, cofinanziata per 50 milioni con fondi Pnrr e affidata a BrianzAcque dall’ATO di Monza e Brianza.

Un intervento per favorire la digitalizzazione e l'efficientamento della rete idrica

In concreto, per il territorio di Lentate sul Seveso, l’intervento prevede diverse azioni, di ricerca perdite occulte e riparazione, il telecontrollo acquedotto su impianti e interconnessioni, la digitalizzazione e monitoraggio attraverso la distrettualizzazione di 88,7 chilometri di rete acquedottistica, la sostituzione per l’utenza dei contatori e la fornitura di contatori “smart meters” di ultima generazione.

Al via la sostituzione di oltre 4.300 contatori

Per quest’ultima attività, saranno esattamente 4385 i contatori d’acqua potabile che gradualmente verranno smontati e sostituiti con i misuratori intelligenti. Le operazioni partiranno già dal prossimo lunedì 28 aprile, per gli utenti l’attività di cambio del contatore è totalmente gratuita. Gli interventi, effettuati da società incaricate da BrianzAcque, verranno comunicati con 48 ore di preavviso tramite affissione di appositi volantini nelle zone interessate ed eventualmente anche attraverso avvisi telefonici.

Con i nuovi smart meter ci sarà un monitoraggio puntuale dei consumi idrici

I nuovi smart meter garantiranno un monitoraggio puntuale dei consumi idrici, consentendo una lettura in tempo reale e la possibilità di individuare tempestivamente eventuali sprechi o anomalie. I benefici attesi sono molteplici: maggiore continuità del servizio, trasparenza nella fatturazione, e un contributo concreto alla sostenibilità economica e ambientale della gestione idrica pubblica.

Attenzione alle truffe

BrianzAcque avvisa i cittadini che la sostituzione dei contatori è gratuita e non comporta l’obbligo di mostrare agli addetti le bollette o altra documentazione. In aggiunta sugli avvisi sarà riportato il numero verde del servizio clienti di BrianzAcque 800.005.191 affinché gli utenti possano verificare la pianificazione dell’intervento sul loro contatore. Resta inoltre sempre attivo, ed indicato negli avvisi, il numero verde di pronto intervento, 800.104.191, per problemi tecnici legati all’attività di sostituzione del contatore.

Per maggiori info sul progetto Pnrr: https://www.brianzacque.it/it/pnrr-brianzacque-e-ato-mb-fianco-dei-comuni