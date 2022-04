Lentate sul Seveso

Posizionate le reti in via Manzoni a Lentate. Le Gev aiutano i Bufo Bufo a raggiungere il loro habitat naturale.

Al via l'operazione salva-rospi nel Parco delle Groane.

La Gev all'opera per salvare i rospi Bufo-Bufo

Al via l'operazione salva-rospi nel Parco delle Groane. Dal 16 marzo la Gev (Guardie ecologiche volontarie) si sono recate sul ciglio di via Manzoni a Lentate sul Seveso per il posizionamento delle reti a protezione di rospi Bufo Bufo che in primavera raggiungono il vicino laghetto di Mirabello, habitat naturale per riprodursi. Grazie a queste protezione i rospi non corrono il rischio di essere schiacciati delle automobili attraverso la trafficata via Manzoni.

Un percorso sicuro verso il laghetto di Mirabello

Ogni sera la Gev verificano la presenza di anfibi lungo la rete e procedono al conteggio, sia lungo la ciclabile sia sul sentiero verso il laghetto. I rospi non sono gli unici anfibi presenti, si contano infatti anche diverse rana dalmatine. Tutti i Bufo Bufo trovati lungo la rete vengono accompagnati al di là della strada, fino al bosco, in modo che poi in autonomia possano raggiungere il laghetto di Mirabello per la riproduzione.