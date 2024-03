Al via l'operazione salvarospi: al sicuro i bufo bufo al Mirabello

La piccola colonia di rospi bufo bufo del laghetto di Mirabello a Lentate sul Seveso è definitivamente al sicuro. Si è infatti adattata a svernare nel bosco a Sud della strada Provinciale, ovvero verso il laghetto. Nei giorni scorsi sono state smontate dalle Gev (Guardie ecologiche volontarie) del Parco delle Groane le reti che proteggevano gli anfibi dalla strada.

Al via l'operazione salvarospi

Arriva così il momento di una seconda fase dell’operazione anfibi, ovvero un primo censimento in alcune zone umide nella parte Nord del Parco. Il monitoraggio si è aperto proprio in questi giorni.

"Sarà un primo anno di verifica su alcuni siti – spiega la Gev del Parco delle Groane e della Brughiera Briantea, Paolo Ventura - riportando comunque i dati come da protocollo. In base al riscontro delle osservazioni si potranno rivedere i siti, scartarne qualcuno o aggiungerne altri".

Monitoraggi nelle zone umide

I monitoraggi avvengono una sera alla settimana, dopo l’imbrunire per tre volte in ogni sito. Durante l’uscita serale vengono verificate le eventuali presenze della rana di Lataste, dei tritoni e le ovature, si segnano nelle apposite schede, compilate ad ogni uscita, tutte le specie osservate e anche eventuali criticità o problematiche dei siti allegando foto e annotazioni. I volontari utilizzano torce, guanti e anche un guadino.

I siti di osservazione sono stati accorpati in 6 aree di riferimento qui indicate con le lettere dalla A alla F.

I luoghi di osservazione

A. (1) ZOCA DEI PIRUTIT (Meda) da verificare quale entrata è più vicina - (5) ZONA UMIDA (Meda) entrata da via S. Maria 87

B. (2) LAGO AZZURRO (Mariano Comense) da via Sant’Agostino prima della trattoria Vecchia Fornace - (7) ZONA UMIDA (Mariano Comense) entrando dalla sbarra in via Sant’Agostino dopo la fornace

C. (3) LAGHI MORDINA (Mariano Comense) da via Sant’Agostino cascina Cottina - (8) LAGO MOSCATELLI (Figino Serenza) da via per Roncone (da verificare se è di interesse)

D. (4) FONTANA DEL GUERCIO - (Carugo) i due laghetti vicino alla fontana - (9) DUE ZONE UMIDE (Mariano Comense) vicino alla pista ME/MO entrando da via Raddizzone

E. (10) ZONA UMIDA (Cantù) vicino a Santa Naga entrando da via Monte Neero - (11) ZONA UMIDA (Fecchio) entrando da via Specula

F. (12) ZONA UMIDA (Cermenate) sentiero a sud della villa Raimondi entrando da via Caio Plinio - (6) FITODEPURAZIONE (Lentate) da verificare se di interesse.