Nuovi lavori di BrianzAcque in partenza. Il prossimo cantiere finanziato dal PNRR sarà a Lentate sul Seveso.

Al via un nuovo cantiere di BrianzAcque contro la dispersione idrica

Si tratta di un’opera strategica per la riduzione delle perdite idriche, la gestione delle pressioni di esercizio e l’ottimizzazione dell’efficienza del servizio idrico integrato. I lavori prenderanno avvio v enerdì 5 dicembre e interesseranno via Manzoni (SP 174), via Superga, via Europa – in località Birago – e un tratto campestre adiacente alla sede stradale.

L’intervento prevede la posa di una nuova tubazione della rete idrica per una lunghezza complessiva di circa 746 metri, destinata ad alimentare la frazione di Birago dal serbatoio Manzoni.

Il progetto sul comune di Lentate sul Seveso include inoltre la realizzazione di cinque nuovi manufatti per la regolazione della pressione di rete. Questa operazione consentirà una gestione pressoria più efficiente su tutto il territorio comunale, con benefici significativi in termini di risparmio energetico, riduzione delle sollecitazioni meccaniche sulle tubazioni e conseguente diminuzione delle dispersioni idriche.

L’intervento, dal valore complessivo di 354.153,80 euro (IVA inclusa), prevede la posa di nuove tubazioni in PEAD – polietilene ad alta densità, materiale altamente performante e resistente.

Verrà istituito il senso unico alternato

Le operazioni verranno realizzate mediante scavo a cielo aperto, con l’istituzione di un senso unico alternato o, se necessario, la chiusura temporanea dei tratti interessati. Saranno comunque garantiti l’accesso ai residenti e la viabilità alternativa, concordata con Polizia Locale e Amministrazione comunale. La durata prevista del cantiere è di circa un mese.

L’obiettivo principale dell’intervento è migliorare efficienza, portata e pressioni dell’intero sistema di distribuzione, riducendo in modo significativo le perdite idriche e aumentando la resilienza delle infrastrutture. L’opera contribuisce così alla tutela della risorsa e all’ottimizzazione del servizio erogato alla cittadinanza.

Oltre al rinnovo delle condotte, il progetto introduce strumenti di monitoraggio avanzato, come sistemi di tracciamento induttivi e misuratori predisposti per la telelettura. Sono inoltre previste opere di adeguamento e sostituzione di valvole, idranti e apparecchiature idrauliche, installate secondo le normative vigenti per garantire massima sicurezza e affidabilità nel tempo.