Al via un nuovo censimento del patrimonio arboreo del Comune di Sovico.

Patrimonio arboreo da censire

"Gli alberi sono un patrimonio di tutti, che va gestito, tutelato e conservato". Per questo motivo l’Amministrazione comunale di Sovico ha dato il via al nuovo censimento del patrimonio verde comunale che sarà eseguito nei prossimi mesi dalla società Centro Tecnico Naturalistico. A dieci anni dagli ultimi rilievi, questa scelta permetterà di programmare con maggiore efficienza ed efficacia la manutenzione ordinaria e straordinaria. "Al di là di un adempimento normativo è importante che qualsiasi buona pratica nella gestione del verde parta da una conoscenza precisa e puntuale - ha sottolineato il vicesindaco e assessore all’Ambiente di Sovico, Marco Ciceri - Per questo motivo abbiamo dato il via dà il via a un significativo aggiornamento del censimento del patrimonio arboreo comunale. L’attività è iniziata già nel 2005, con una prima rilevazione e, successivamente, è stata aggiornata nel 2015, con il censimento complessivo di 1.524 piante".

L'assessore all'Ambiente, Marco Ciceri

La legge numero 10 del 14 gennaio 2013 sulle "Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani" ha previsto per i Comuni la realizzazione, nell’ambito delle aree urbane di propria competenza, del censimento e della classificazione degli alberi, con lo scopo di monitorarne lo stato di salute, la conservazione e il relativo sviluppo. "Il primo fondamentale passo verso una buona gestione del nostro patrimonio arboreo urbano è la conoscenza dei numeri - ha aggiunto Ciceri - L’aggiornamento è di fondamentale importanza per diverse ragioni: un attento lavoro di individuazione e classificazione ci permette innanzitutto di garantire la sicurezza dei cittadini ma è strategico anche per razionalizzare al meglio la gestione ordinaria e straordinaria del verde, attuando anche per il futuro una sempre più adeguata programmazione manutentiva".

In corso i rilievi

I rilievi saranno effettuati utilizzando una strumentazione Gps professionale, che servirà a implementare un software dedicato alla cura e gestione degli alberi. Le verifiche verranno svolte con modalità innovative: le piante sopra una minima dimensione saranno dotate di cartellino identificativo con numero progressivo; verranno valutate in via preliminare (con analisi visiva) in modo da poterne indicare sia le caratteristiche principali (genere, specie, dimensioni) sia altre informazioni come il sito di radicazione, lo stato di salute e possibili patologie o difetti. Successivamente, saranno effettuati approfondimenti analitici sullo stato di conservazione di alcuni esemplari e valutate le manutenzioni eventualmente necessarie nei prossimi anni, con una relativa pianificazione.

Analisi del Centro Tecnico Naturalistico

L’analisi, come detto, verrà condotta dagli agronomi della società Centro Tecnico Naturalistico, Dante Spinelli, Elena Savarese, Martina Cazzaniga e Andrea Paleari: «Siamo una società multiprofessionale nata nel 2019 con una sede operativa a Sovico. Ci fa piacere che il Comune abbia voluto investire negli ultimi vent’anni in questo progetto. Ringraziamo per la preziosa collaborazione anche l’ingegnere Simona Cazzaniga, responsabile dell’ufficio Tecnico».

Il servizio completo sarà pubblicato anche sul Giornale di Carate in edicola da martedì 11 febbraio 2025.