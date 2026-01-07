Alba di fuoco: rifiuti in fiamme sul camion della spazzatura

E' successo questa mattina a Carnate: la pronta reazione del conducente del mezzo ha evitato il peggio

E’ stata un’alba di fuoco per Carnate che questa mattina, mercoledì 7 gennaio, è stata bruscamente svegliata da un incendio partito da alcuni rifiuti trasportati dal camion della nettezza urbana.

L’allarme è scattato prima delle 7 in via Papa Giovanni XXIII. A lanciarlo, stando al racconto di alcuni testimoni, il conducente del mezzo, che ha notato del fumo denso e nero fuoriuscire improvvisamente dal compattatore. L’operatore ha dunque prontamente liberato il carico appena raccolto in strada, per evitare che le fiamme potessero divorare il camion.

Vigili del fuoco sul posto

Immediatamente, sul posto, si portati diversi mezzi dei Vigili del fuoco per spegnere le fiamme, che nel frattempo si erano propagate a un paio di cumuli di rifiuti contenuti nel cassone. In via Papa Giovanni XXIII si sono portati anche i Carabinieri per coordinare le operazioni di messa in sicurezza della strada. Fortunatamente, tuttavia, nessuno è rimasto ferito.

Le verifiche successive

Stando a una ricostruzione dei fatti pare che il rogo (spento nel giro di qualche minuto dai Vigili del fuoco) sia scaturito da qualche rifiuto appena raccolto, forse una bomboletta spray, che, probabilmente, ha preso fuoco in maniera improvvisa e autonoma nel momento in cui il compattatore lo ha schiacciato.