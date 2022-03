A Seregno il miglior gelato gastronomico d'Italia

Riconoscimento

Per l'attività di Fabio Solighetto confermati anche i tre coni del Gambero Rosso. Iniziativa di solidarietà per sostenere la popolazione dell'Ucraina.

A Seregno confermati i tre coni del Gambero Rosso per l’Albero dei Gelati di Fabio Solighetto, che quest’anno si aggiudica anche il premio speciale per il miglior gelato gastronomico d’Italia.

Ecco il miglior gelato gastronomico d'Italia

Buone notizie per Fabio Solighetto, titolare dell'Albero dei Gelati davanti al Santuario di Santa Valeria a Seregno oltre ai punti vendita di Monza e Cogliate. L'attività ha ottenuto il premio speciale per il miglior gelato gastronomico d'Italia, inoltre sono stati confermati i tre coni del Gambero Rosso. "La giuria ha premiato il nostro impegno nel sostegno e nelle relazioni con contadini e piccoli produttori, che si riflette nella varietà e fantasia dei nostri gusti gastronomici, o salati come amiamo definirli", spiega con soddisfazione Fabio Solighetto.

Due gusti dedicati all'Ucraina

In attesa che sia superata la pandemia da Covid, la gelateria si prepara ad affrontare nuovi progetti, in particolare "la ricerca di materie prime locali di contadini sempre nuovi" per un gelato sempre più a chilometro zero. L’ultima novità è un progetto in favore della popolazione dell'Ucraina in guerra. I clienti hanno potuto gustare un paio di gusti di gelato dedicati all’Ucraina: giallo con zafferano e amaretti, e blu a base di spirulina con fiori freschi. L’incasso è stato destinato alla campagna di Emergency per sostenere la popolazione ucraina e per dire stop alla guerra. Il servizio completo sul Giornale di Seregno in edicola questa settimana.