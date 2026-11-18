Quattro riconoscimenti per premiare chi costruisce, con gesti concreti, una comunità più solidale e inclusiva. L’Amministrazione comunale di Albiate ha assegnato il Premio San Valerio e tre Benemerenze Civiche, celebrando cittadini e realtà locali che si sono distinti per dedizione, generosità e attenzione al bene comune.
Il Premio San Valerio a Giordano Corbetta
Il massimo riconoscimento cittadino, la cui motivazione è stata letta dalla Sindaca, è stato conferito a Giordano Corbetta. Il premio celebra la sua lunga e instancabile dedizione come sagrestano nella cura della Chiesa, la sua testimonianza di fede e il costante servizio alle celebrazioni liturgiche della parrocchia.
Accanto all’impegno pubblico, l’Amministrazione ha voluto rendere omaggio anche alla dimensione più intima e silenziosa della sua vita: l’amorevole assistenza quotidiana dedicata, insieme alla moglie, alla figlia Francesca. Un esempio di forza e amore familiare che ha commosso i presenti.
Elisabetta Colombo e la sfida del “Dopo di Noi”
Le tre Benemerenze Civiche di quest’anno sono state unite da un messaggio chiaro: l’inclusione non deve limitarsi alla sola assistenza, ma tradursi nella possibilità concreta per ogni persona di esprimere le proprie capacità, conquistare autonomia e sentirsi protagonista della vita del paese.
La prima benemerenza, introdotta dall’Assessore alla Cultura Ilaria Massarotto, è andata a Elisabetta Colombo, presidente della Cooperativa Sociale Èureka. Il riconoscimento premia la sensibilità nel creare percorsi che offrono alle persone con disabilità non solo sostegno, ma reali opportunità di relazioni e vita autonoma. Particolare rilievo è stato dato al suo lavoro sul tema del “Dopo di Noi”, fondamentale per garantire risposte concrete alle famiglie sul futuro dei propri cari.
La cittadinanza attiva della Cooperativa Donghi
L’Assessore al Welfare, Filippo Viganò, ha letto la motivazione del secondo riconoscimento, assegnato alla Cooperativa Donghi per la costante cura e tutela del territorio albiatese. Un’attività preziosa svolta anche grazie al contributo diretto delle persone con disabilità che ne fanno parte, portata avanti con risorse proprie e senza alcun onere per la collettività: un modello virtuoso di partecipazione e impegno civico.
Inclusione lavorativa nella gelateria di Fabrizio Caspani
L’ultima benemerenza, presentata dalla Consigliera con delega alla Biblioteca Cristina Colombo, è stata conferita a Fabrizio Caspani, titolare di una gelateria artigianale locale. L’imprenditore è stato premiato per aver aperto le porte del proprio laboratorio a un giovane con disabilità, valorizzandone il talento e offrendogli un’opportunità lavorativa basata su fiducia e stima reciproca.
Quattro storie diverse che raccontano una stessa Albiate: un paese capace di fare rete, dove il valore della persona viene messo al primo posto e dove la solidarietà si traduce in gesti concreti che arricchiscono l’intera cittadinanza.