Albiate, tutto pronto per la storica Sagra di San Fermo

Ad Albiate è tutto pronto per la Sagra di San Fermo, la festa più antica della Brianza in programma dal 5 al 9 agosto.

Cinque giorni di celebrazioni religiose, di eventi, mostre ed esposizioni, bancarelle, giochi e attrazioni per grandi e piccini: è tutto pronto per la Sagra di San Fermo, organizzata dall’associazione Amici di San Fermo in collaborazione con il Comune di Albiate.

Ad Albiate il taglio del nastro con le opere in lego

La kermesse, tra le più attese della Brianza, giunta alla 414esima edizione, sarà aperta sabato 5 agosto, alle 17.30, con l’inaugurazione della mostra “Albiate Bricks”, che mette in esposizione opere realizzate con mattoncini Lego, con tanto di laboratori e giochi dedicati ai bambini nei locali della mensa delle scuole di viale Rimembranze (la mostra sarà aperta tutti i giorni, fino al 9 agosto, dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 19).

Domenica 6 agosto spazio agli storici concorsi “La mia urtaja” e “Gran busecata” per valorizzare i prodotti della terra e le specialità gastronomiche nostrane.

L’appuntamento principale di lunedì 7 agosto sarà la sfilata dei trattori per le vie del paese con la tradizionale benedizione: partenza alle 15.30 da piazza Grandi (piazza mercato) e arrivo all’area feste in via Montefalcone, per la salaminata offerta agli agricoltori dagli Amici di San Fermo.

Il 9 agosto grande mercato in paese, divertimenti per grandi e piccini al parco

Il clou della sagra ad Albiate sarà invece mercoledì 9 agosto: per le vie del paese ci sarà una grande fiera di bancarelle, mentre dalle 8.30 alle 15 in Villa Campello la farà da padrone la rassegna zootecnica con gli animali in esposizione nel prato basso. Alle 11 verrà celebrata la Messa solenne nel Santuario di San Fermo.

Per tutta la giornata nel parco comunale saranno inoltre presenti gonfiabili, giochi in legno di una volta che promettono di divertire tutte le età, dai nonni ai nipotini, e girerà un mago che realizzerà sculture con i palloncini. Prevista anche l’esposizione di 15 esemplari di moto “Motom”, storica azienda di Milano.

Per tutta la giornata funzionerà il bar con bibite, panini, salamelle, wurstel, patatine, verdure grigliate, porchetta e hamburger… E il sorriso delle ragazze in camicia rossa addette al servizio.