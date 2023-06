Alessandrina tocca la vetta dei 103 anni. Grande festa a Villasanta

Davvero un traguardo incredibile quello raggiunto da Alessandrina Rossi che ieri, mercoledì 31 maggio, ha toccato la vetta dei 103 anni.

Alessandrina spegne 103 candeline. Grande festa a Villasanta

Sempre con il sorriso sulle labbra, vispa e arzilla, la ultracentenaria ha festeggiato con un brindisi insieme agli ospiti della rsa Villa San Clemente di San Fiorano a Villasanta, circondata non solo dall'affetto dei famigliari, ma anche dell'Amministrazione comunale villasantese. Infatti erano presenti alla festa anche il sindaco Luca Ornago e l'assessore alle Politiche Sociali Laura Varisco.

Di Alessandrina Rossi ne avevamo parlato anche lo scorso anno quando raggiunti i 102 aveva raccontato un po' di sé e poi andando ancora più indietro, nel 2019 quando in occasione dei festeggiamenti per il novantesimo di fondazione del Comune di Villasanta, aveva parlato a lungo della sua infanzia in un'intervista pubblicata sul Giornale di Vimercate.

La sua storia

La 103enne, lo ricordiamo, è nata nell’ormai lontanissimo 1920 dall’amore di Maria Radaelli e Lorenzo Rossi, storico volto dell’imprenditoria locale per via del suo lavoro di lavandaio. Un vero e proprio impero creato nel 1924. Con il passare degli anni la gestione dell’attività di famiglia è passata di generazione in generazione, sempre sotto lo sguardo attento di nonna Alessandrina, che nel corso del tempo non ha mai fatto mancare il proprio sostegno.

Originaria della Santa, la donna si era poi trasferita nel quartiere Cederna di Monza insieme al marito Luigi Teruzzi. Rimasta vedova, decise di fare ritorno nella sua casa natale, prima di sposarsi in secondo nozze con Carlo Crippa nel 1976.

Abile ricamatrice, la donna iniziò a lavorare nel laboratorio di confezioni di biancheria per la casa della sorella Graziella e vi rimase fino al raggiungimento della pensione. Un amore, quello nutrito da Alessandrina verso la famiglia, sempre ricambiato dai suoi cari che non hanno voluto mancare, anche quest'anno, al momento di festa nella Rsa.