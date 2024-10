Alice ha... "La febbre del sabato sera"

Ormai il suo curriculum incomincia a diventare quello di una veterana del palcoscenico.

E, nonostante questo, il meglio deve certamente ancora venire. A cominciare dall’immediato. Perché tra poco più di una settimana Alice Grasso, artista di Agrate, 29 anni, orgoglio del paese, sarà di nuovo in scena. Protagonista di un musical che ha fatto la storia prima del cinema e poi del teatro.

Alice sul palco del Teatro Nazionale con "La Febbre del sabato sera"

Dal 10 ottobre, infatti, quella che una volta era la "piccola" cantante di Agrate, diventata ormai una "star", sarà tra i protagonisti de "La febbre del sabato sera", che esordirà nientemeno che al "Teatro Nazionale" di Milano. Alice interpreterà Candy, uno dei personaggi principali della storia portata al successo sul grande schermo da John Travolta con il mitico Tony Manero.

Musa e spalla di Checco Zalone

Un’altra occasione imperdibile per l’artista agratese che può già vantare, come detto, un curriculum di tutto rispetto. A cominciare dalla precedente esperienza, sul palco nella tournée con Checco Zalone, non solo come cantante ma anche come autentica spalla e musa del mattatore dalla comicità italiana. Prima ancora nel musical "Priscilla", in "Casanova opera pop", in tv con Ale e Franz. E molto altro ancora.

L'esordio si avvicina, "Sono felicissima"

La intercettiamo dopo una lunghissima, l’ennesima, giornata di prove, a pochi giorni dalla prima nazionale.

"Sono giorni intensissimi ma anche di grande gioia e adrenalina - ci racconta appena scesa dal palco - La data della prima si avvicina. Sto vivendo un’altra grande esperienza. Sto facendo quello che ho sempre sognato di fare. Innanzitutto cantare, ma anche qualcosa di più. Stare sul palco, recitare. Per questo quando ho saputo di questo nuovo musical, de “La Compagnia della Rancia” (la più importante della scena nazionale, ndr), mi sono subito presentata alle audizioni. E ora eccomi qui con il ruolo di Candy".

Il ruolo di Alice

Un personaggio centrale nella storia. Lei è infatti una delle dj che fanno ballare Tony Manero in discoteca, cantando le mitiche canzoni dei Bee Gees che hanno contribuito allo straordinario successo de "La febbre del sabato sera".

"Lo farò insieme ad un altro personaggio chiave, Monty (Natascia Fonzetti), figura tradizionalmente maschile che però per la prima volta sarà femminile".

Uno spettacolo fedele all’originale nella trama, ma assolutamente nuovo per quanto riguarda quindi la freschezza degli interpreti, la scenografia, di Mauro Simone e la scenografia mozzafiato di Gabriele Moreschi.

Per tre mesi al "Nazionale", poi la tournée

"Staremo al Nazionale fino a fine gennaio e poi spero possa partire uno tournée - ha aggiunto ancora Alice - Sono veramente contenta. Recentemente ho avuto anche la possibilità di scegliere provare un’esperienza nel cinema, ma il mio mondo è questo, sul palco, cantando e recitando".

E tutta Agrate, mamma e papà in primis, tifano per te...