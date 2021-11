All Together Now: Carola Campagna canta River e totalizza 100 punti

Triuggio

Un vero successo per la 24enne triuggese protagonista della sfida musicale in onda su Canale 5.

Ha totalizzato 100 punti cantando River: un vero successo quello di Carola Campagna, 24enne triuggese, tra i protagonisti di "All Together Now".

All Together Now

Nella seconda puntata della quarta edizione di All Together Now di stasera (7 novembre 2021) in onda su Canale 5, Carola Campagna ha cantato il brano River di Bishop Briggs. La sua esibizione è stata valutata dai quattro giurati di questa edizione: J-Ax, Rita Pavone, Francesco Renga e Anna Tatangelo, e dal Muro Umano, composto da 100 personaggi tra cantanti, esperti del mondo della musica e volti noti dello spettacolo. Il Muro ha deciso di darle 87 punti. Con i voti della giuria sono diventati 100 punti totali.

Nella prima puntata

Nella prima puntata di domenica scorsa Carola, che avevamo già visto qualche anno fa a The Voice, è stata la prima concorrente a esibirsi. Una ragazza amante dell’adrenalina, che ha raccontato di aver sofferto di ansia e attacchi di panico. Ha scelto il brano «Una finestra tra le stelle» di Annalisa. Il Muro le ha dato un voto di 80 punti arrivato a 85 grazie alla giuria. A condurre, come sempre, la sfida musicale in tre fasi Michelle Hunziker. Al vincitore di questa edizione il premio finale di 100mila euro e la possibilità di realizzare una cover con la radio partner Radio 101.