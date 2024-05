Alla casa di riposo di Lentate le azalee per la ricerca contro il cancro

Anche alla casa di riposo Villa Cenacolo di Lentate sul Seveso le azalee solidali della ricerca contro il cancro in occasione della festa della mamma.

Le azalee solidali per la festa della mamma

La festa della mamma è, ormai dal 1984, un’occasione di sensibilizzazione per la salute femminile e di impegno nella lotta contro i tumori che colpiscono le donne. Anche quest’anno Emeis, attore di riferimento nella presa in carico globale e nella cura delle persone fragili, rinnova il suo sostegno a Fondazione Airc trasformando le sue cliniche e le sue Rsa in punti di distribuzione delle azalee della ricerca.

Un fiore che da 40 anni è in campo per la ricerca

L’azalea quest’anno festeggia il suo quarantesimo compleanno ricordandoci che il futuro della ricerca è nelle nostre mani. Negli ultimi quarant’anni in Europa sono state salvate dal cancro le vite di oltre due milioni di donne e 187.000 donne in Italia hanno ricevuto una diagnosi di tumore nel 2023.

Alla rsa Villa Cenacolo le azalee contro il cancro

Per tutto il weekend, da venerdì 10 a domenica 12 maggio, oltre 20 strutture Emeis in Italia si profumeranno e coloreranno di solidarietà grazie all’esposizione delle azalee della ricerca a disposizione di tutti coloro che vorranno fare una donazione attraverso l’acquisto di una piantina.

Tutto il ricavato devoluto all'Airc

Tutto il ricavato verrà devoluto ad Airc per sostenere l’attività dei ricercatori impegnati a trovare diagnosi sempre più precoci e terapie più efficaci per i tumori che colpiscono le donne. Con le azalee sarà offerta anche una pubblicazione che ripercorre i principali traguardi della ricerca in questi 40 anni.